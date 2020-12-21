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فيديو تاريخي يظهر الملك سعود في أول قمة عربية

Time منذ ساعة
Views 1879
فيديو تاريخي يظهر الملك سعود في أول قمة عربية

علي القحطاني (صدى):
وثق مقطع فيديو تاريخي، حضور ‏الملك سعود - رحمه الله - حينما كان ولي العهد، وهو يمثل المملكة في أول قمة عربية تجمع ملوك ورؤساء الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية (أو من يمثلهم) في قصر إنشاص بمصر، عام 1946م.

وظهر في الفيديو النادر الشيخ يوسف ياسين، والشيخ فوزان السابق، كما ظهر الملك سعود - رحمه الله - إلى جانب الملوك والرؤساء العرب الذين كان في استقبالهم الملك فاروق ملك مصر آنذاك.

وتعد قمة إنشاص هي الاجتماع الأول لملوك العرب ورؤسائهم وأمرائهم في " زهراء انشاص" بمصر بدعوة من الملك فاروق الأول؛ ليتم عقد مؤتمر قمة الدول العربية 1946 في الفترة ما بين (28 - 29 مايو ) 1946 وهي أول قمة للدول العربية، وحضرته الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية.

وشارك في القمة في ذلك الوقت، مصر ممثلاً عنها الملك فاروق الأول، والأردن ممثلاً عنه الملك عبد الله الأول بن الحسين، والمملكة ممثلاً عنها الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة حينها، واليمن ممثلاً عنه الأمير سيف الإسلام إبراهيم بن يحيى حميد الدين نجل إمام اليمن يحيى حميد الدين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى العراق ممثلاً عنه الأمير عبد الإله بن علي الهاشمي الوصي على عرش العراق، ولبنان ممثلاً عنه الرئيس بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الاستقلال، وسوريا ممثلاً عنها الرئيس شكري القوتلي رئيس سوريا.

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أحدث التعليقات

ابوسالم
ممكن
عادل
باينه السعادة تقطر 🤣🤣... الحمدلله والشكر.
فايز المقيبل
الله يجزاك خير ويكتب لك الاجر يارب
ابن حزم
جزاك الله خيرا فيما فعلت ولا يحرمك من الأجر .
ابن حزم
جزاه الله خيرا فيما فعل ولا يحرمك من الأجر .

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