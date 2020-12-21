إيران تغير أسماء المناطق والشوارع السورية

وكالات (صدى):
أقدم نظام الملالي على تغيير أسماء المناطق والشوارع السورية؛ حيث تم تغيير اسم منطقة «السيدة زينب» وشوارعها في جنوبي العاصمة دمشق، فيما نفذت جهات إيرانية مشروعاً، تضمّن إعادة تسميتها بأسماء جديدة.
وتضمنت التغييرات تحويل شارع «التين» إلى شارع «الحوراء»، كما أطلق على شارع اسم «الفاطمية»؛ حيث حصلت إيران على موافقات من جهات عليا في دمشق بتغيير منطقة «السيدة الست» إلى «مدينة السيدة زينب».
وفي السياق نفسه، انتشرت صوراً لقائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري إسماعيل قاآني في «السيدة زينب» من دون تحديد تاريخ لزيارته.