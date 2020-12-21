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جدل حول مصير محمد صلاح مع ليفربول بعد حديثه لصحيفة مقربة من ريال مدريد

Time منذ ساعة
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جدل حول مصير محمد صلاح مع ليفربول بعد حديثه لصحيفة مقربة من ريال مدريد

وكالات (صدى):
أثار حوار النجم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مع صحيفة "آس" الإسبانية، المقربة من نادي ريال مدريد، الجدل بشأن مستقبله مع فريقه الحالي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن محمد صلاح وطيلة 3 مواسم ونصف لم يمنح الصحف البريطانية حوارات سوى مرتين والاثنان كانت ضمن مجموعة من اللاعبين بعد إنجاز لفريق ليفربول وكان يرفض إعطاء الحوارات سابقا.

وأشارت إلى أن صلاح قرر الحديث لصحيفة إسبانية تعتبر مقربة من ريال مدريد، مما يزيد الجدل بشأن مستقبله، لافتة إلى أنه ما زال في عقده موسمين ونصف وبإمكان ليفربول اقتراح عقد جديد على نجمه المصري، لكنه قد لا يكون كافيا لمنعه من الرحيل.

وأكدت أن تاريخ ليفربول في المواسم الأخيرة يؤكد عدم قدرته على الحفاظ على نجومه، حيث رحل الأوروغوياني لويس سواريز والإنجليزي رحيم سترلينغ والبرازيلي فيليب كوتينيو رغم عقودهم الطويلة.

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أحدث التعليقات

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ام زكي متى تتوب
هواوي
تعالي الاستراحه ونحل الموضوع سوا
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جراح
عيني بعينك اخذت اللقاح والا لا والا عشان تقنع المساكين ان اللقاح سليم وماله اعراض جانبية ابشرك صدقو
؟؟
ابي اعرف مين اختار لهم الطقم اللي لابسينه والله ضلمهم بالذوق ههههههههههههههههه

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