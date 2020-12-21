وظائف شاغرة في شركة "علم"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة علم، عن وظائف تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
وتضمنت الوظائف" محلل أعمال أول، بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
بالإضافة إلى وظيفة "مهندس أول ضمان الجودة " بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
للتقديم :
محلل أعمال أول من هنــــــــــــا .
مهندس أول ضمان الجودة من هنــــــــــــا .