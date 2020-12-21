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فلاحة من جنوب المملكة مع أطفالها قبل 40 عام
منذ ساعة
1235
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أحدث التعليقات
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
ام زكي متى تتوب
هواوي
تعالي الاستراحه ونحل الموضوع سوا
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
النصر نادي سروق جحود وريان بلال وعلي يزيد وبندر تميم وحتى ماجد عبدالله (بحفل اعتزالة) يشهدون
جراح
عيني بعينك اخذت اللقاح والا لا والا عشان تقنع المساكين ان اللقاح سليم وماله اعراض جانبية ابشرك صدقو
؟؟
ابي اعرف مين اختار لهم الطقم اللي لابسينه والله ضلمهم بالذوق ههههههههههههههههه
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