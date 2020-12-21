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الزايدي عن صورة صلح حمد الله والغنام: " يمثلون على الجمهور "

Time منذ ساعة
Views 1371
الزايدي عن صورة صلح حمد الله والغنام: " يمثلون على الجمهور "

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي، الأحد، على صورة للاعبي النصر عبد الرزاق حمدالله، وسلطان الغنام، أثناء تواجدهما في الطائرة المتجهة نحو القيصومة استعدادا لمواجهة الباطن.

وقال الزايدي في تعليقه: " واضح من الصورة تمثيل، يمثلون على جمهور النصر، غرد كأنك واحد لابس طاقية أكبر من رأسه ".

وكان نادي النصر قد نشر الصورة، لإعلان تجاوز اللاعبين للخلاف الذي نشب بينهما خلال مباراة الفريق الماضية أمام الرائد.

يذكر أن مباراة النصر والباطن ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري المحترفين، تقام اليوم الاثنين، على استاد ملعب نادي الباطن.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
قوي نفسك بالله تعالى وأبشري بالخير من الله
أبو كنان
النصر ضيعها مثل ما ضيع بطولة كأس الملك وغيرها من البطولات..القرارات الإدارية في النصر ساهمت بشكل كبير في الخسائر الفادحة...وجهة نظر مع كامل الاحترام
أبو كنان
الطلاق قليل في حقك ..والسجن قليل في حقك ..لا أنوثة ولاعقل ولا دين يردعك قبح الله النساء المسترجلات
عبدالله ال عبدالله
ليه زعلتوا عشان انها صادق والا ليه ممثلة ماتقبلتوا بالعكس محترمة تعلمكم كم واحد حمار عشان مشهور دخله بيته وينقال عنه ديوث ترضى تتقبل الصدق والا تبي د ي و ث
عبدالله ال عبدالله
ليه زعلتوا عشان انها صادق والا ليه ممثلة ماتقبلتوا بالعكس محترمة تعلمكم كم واحد حمار عشان مشهور دخله بيته وينقال عنه ديوث ترضى تتقبل الصدق والا تبي د ي و ث

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