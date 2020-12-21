الزايدي عن صورة صلح حمد الله والغنام: " يمثلون على الجمهور "

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي سلطان الزايدي، الأحد، على صورة للاعبي النصر عبد الرزاق حمدالله، وسلطان الغنام، أثناء تواجدهما في الطائرة المتجهة نحو القيصومة استعدادا لمواجهة الباطن.
وقال الزايدي في تعليقه: " واضح من الصورة تمثيل، يمثلون على جمهور النصر، غرد كأنك واحد لابس طاقية أكبر من رأسه ".
وكان نادي النصر قد نشر الصورة، لإعلان تجاوز اللاعبين للخلاف الذي نشب بينهما خلال مباراة الفريق الماضية أمام الرائد.
يذكر أن مباراة النصر والباطن ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري المحترفين، تقام اليوم الاثنين، على استاد ملعب نادي الباطن.