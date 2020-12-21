شاهد..ابن مساعد يرد على عدم ارتدائه الكمامة أثناء تلقي اللقاح

الرياض (صدى):
أوضح الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأحد، سبب عدم ارتدائه للكمامة أثناء تلقيه لقاح كورونا.
وقال ابن مساعد: " بعض التعليقات تسأل عن الكمامة، كنت أضعها وأزلتها عند أخذ التطعيم لأجل التوثيق لكي يظهر الوجه " .
ونشر الأمير مقطع آخر له ظهر مرتديا للكمامة قبل تلقي اللقاح، مؤكدا أن الغرض كان إظهار وجهه للتوثيق أمام الجميع.
يذكر أن الأمير عبد الرحمن قد استنكر تخويف البعض ونشر شائعات وأخبار ملفقة حول اللقاح، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول، وتعهد وقتها أن يتلقى اللقاح ويوثق ذلك ليطمئن الجميع.
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