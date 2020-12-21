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شاهد..ابن مساعد يرد على عدم ارتدائه الكمامة أثناء تلقي اللقاح

Time منذ 4 ساعات
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شاهد..ابن مساعد يرد على عدم ارتدائه الكمامة أثناء تلقي اللقاح

الرياض (صدى):
أوضح الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأحد، سبب عدم ارتدائه للكمامة أثناء تلقيه لقاح كورونا.

وقال ابن مساعد: " بعض التعليقات تسأل عن الكمامة، كنت أضعها وأزلتها عند أخذ التطعيم لأجل التوثيق لكي يظهر الوجه " .

ونشر الأمير مقطع آخر له ظهر مرتديا للكمامة قبل تلقي اللقاح، مؤكدا أن الغرض كان إظهار وجهه للتوثيق أمام الجميع.

يذكر أن الأمير عبد الرحمن قد استنكر تخويف البعض ونشر شائعات وأخبار ملفقة حول اللقاح، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول، وتعهد وقتها أن يتلقى اللقاح ويوثق ذلك ليطمئن الجميع.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
قوي نفسك بالله تعالى وأبشري بالخير من الله
أبو كنان
النصر ضيعها مثل ما ضيع بطولة كأس الملك وغيرها من البطولات..القرارات الإدارية في النصر ساهمت بشكل كبير في الخسائر الفادحة...وجهة نظر مع كامل الاحترام
أبو كنان
الطلاق قليل في حقك ..والسجن قليل في حقك ..لا أنوثة ولاعقل ولا دين يردعك قبح الله النساء المسترجلات
عبدالله ال عبدالله
ليه زعلتوا عشان انها صادق والا ليه ممثلة ماتقبلتوا بالعكس محترمة تعلمكم كم واحد حمار عشان مشهور دخله بيته وينقال عنه ديوث ترضى تتقبل الصدق والا تبي د ي و ث
عبدالله ال عبدالله
ليه زعلتوا عشان انها صادق والا ليه ممثلة ماتقبلتوا بالعكس محترمة تعلمكم كم واحد حمار عشان مشهور دخله بيته وينقال عنه ديوث ترضى تتقبل الصدق والا تبي د ي و ث

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