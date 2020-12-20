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بالصور..استهداف السفارة الأمريكية بالعراق بـ5 صواريخ

Time منذ 52 دقيقة
Views 1570
بالصور..استهداف السفارة الأمريكية بالعراق بـ5 صواريخ

بغداد (صدى):
استهدفت 5 صواريخ كاتيوشا وسط المنطقة المحصنة بالعاصمة بغداد، مساء الأحد، محيط السفارة الأمريكية بالعراق.

وأفاد مصدر أمني بأن الصواريخ سقطت بالتتابع، ضمن محيط السفارة الأمريكية وقاعدة التوحيد العسكرية الثالثة الواقعة ضمن المنطقة الرئاسية الخضراء والمحصنة أمنيًا.

وأصدرت السفارة الأمريكية في بغداد بيانًا نددت فيه بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء، مؤكدة أنه أسفر عن أضرار طفيفة بمجمع السفارة دون خسائر بشرية.

وطالبت السفارة جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين باتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

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أحدث التعليقات

١٩٨٤+١٩٨٨+١٩٩٤
إذا فكرت إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع السومة فيه لا تفقه شي في كرة القدم لأن السومة ليس له مكان بين نمور الإتحاد السومة كبير فقط على الأهلي فلقد أصبح هداف الدوري السعودي لأنه لايوجد مدافعين في هذا الدوري العقيم دوري تصنيفه فقط إعلامي دوري باهت ليس له ظهور سوى بالبهرجة الاعلاميه إعلامنا هو من صنف دورينا بأنه من اقوى الدوريات إذا صدق الإعلام فل يخبرنا أين يقع تصنيف الكرة السعودية عالمياً وماهو آخر منجز لأينٍ من المنتخبات السعودية بجميع درجاتها. الكرة السعودية صرف مالي بلا نتائج إيجابية ولو على مستوى الأشبال.خلووووووها
aaaa
طيب وين نروح ايش الوظايف المتاحه لزوجه المواطن زي ايش؟
فهد بن فايز الشهري
اللهم أصلحها يارب العالمين
زائر
الله يرزقكم ويكون في عونكم ويصبركم الدنيا دار ابتلاء
abdul
بس ما قالت اذا أصلا تقدمت بطلب استخراج تصريح لبسطتها من الادارة المختصة بمثل هذه الطلبات. يبدوا انها تريد ان تقدّم طلبها عبر مقطع فيديو . ماهكذا تورد الوزارات و البلديات / الامانات يا أختاه .

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