بالصور..استهداف السفارة الأمريكية بالعراق بـ5 صواريخ

بغداد (صدى):
استهدفت 5 صواريخ كاتيوشا وسط المنطقة المحصنة بالعاصمة بغداد، مساء الأحد، محيط السفارة الأمريكية بالعراق.
وأفاد مصدر أمني بأن الصواريخ سقطت بالتتابع، ضمن محيط السفارة الأمريكية وقاعدة التوحيد العسكرية الثالثة الواقعة ضمن المنطقة الرئاسية الخضراء والمحصنة أمنيًا.
وأصدرت السفارة الأمريكية في بغداد بيانًا نددت فيه بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء، مؤكدة أنه أسفر عن أضرار طفيفة بمجمع السفارة دون خسائر بشرية.
وطالبت السفارة جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين باتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.