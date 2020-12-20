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" سلالة كورونا الجديدة أشد ضراوة أم لا " العنزي يوضح

Time منذ ساعة
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" سلالة كورونا الجديدة أشد ضراوة أم لا " العنزي يوضح

الرياض (صدى):
أوضح الدكتور فرحان بن مطلق العنزي استشاري طب الأسرة، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا أشد ضراوة من كوفيد 19.

وقال العنزي: " لم يثبت حتى الآن أن السلالة الجديدة أشد خطورة أو ضراوة من حيث الأعراض ونسب الوفيات " .

وتابع: " لكن لوحظ زيادة حالات كورونا في المناطق التي تم إكتشاف السلالة الجديدة بها جنوب وشرق بريطانيا، مما أعطى إستنتاجاً لم يثبت حتى الآن أن السلالة الجديدة أسرع إنتشاراً ".

وأشار إلى أنه تم إكتشاف أول حالة من السلالة الجديدة في 13 ديسمبر في مدينة كِنت البريطانية، مضيفًا: " لايمكن الجزم متى بدأت بالظهور، وتم تسجيل 1108 حالة والتي تم تسميتها بـ VUI – 202012/01 .

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أحدث التعليقات

١٩٨٤+١٩٨٨+١٩٩٤
إذا فكرت إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع السومة فيه لا تفقه شي في كرة القدم لأن السومة ليس له مكان بين نمور الإتحاد السومة كبير فقط على الأهلي فلقد أصبح هداف الدوري السعودي لأنه لايوجد مدافعين في هذا الدوري العقيم دوري تصنيفه فقط إعلامي دوري باهت ليس له ظهور سوى بالبهرجة الاعلاميه إعلامنا هو من صنف دورينا بأنه من اقوى الدوريات إذا صدق الإعلام فل يخبرنا أين يقع تصنيف الكرة السعودية عالمياً وماهو آخر منجز لأينٍ من المنتخبات السعودية بجميع درجاتها. الكرة السعودية صرف مالي بلا نتائج إيجابية ولو على مستوى الأشبال.خلووووووها
aaaa
طيب وين نروح ايش الوظايف المتاحه لزوجه المواطن زي ايش؟
فهد بن فايز الشهري
اللهم أصلحها يارب العالمين
زائر
الله يرزقكم ويكون في عونكم ويصبركم الدنيا دار ابتلاء
abdul
بس ما قالت اذا أصلا تقدمت بطلب استخراج تصريح لبسطتها من الادارة المختصة بمثل هذه الطلبات. يبدوا انها تريد ان تقدّم طلبها عبر مقطع فيديو . ماهكذا تورد الوزارات و البلديات / الامانات يا أختاه .

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