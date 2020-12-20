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" الخثلان " يحذر من ربط آيات الجنة والنار بصور ونشرها بمواقع التواصل

Time منذ 56 دقيقة
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" الخثلان " يحذر من ربط آيات الجنة والنار بصور ونشرها بمواقع التواصل

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم ربط الآيات بالصور، مثل وضع صور خضرة وأشجار عند آيات الجنة، وصور النيران عند آيات النار.

وأكد الخثلان أن ربط آيات الجنة أو النار بصور ووضعها في وسائل التواصل أمر لا يجوز.

وقال الخثلان: " إن ذلك يعتبر استخفاف بكتاب الله، لأن عالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا، مؤكداً أن الجنة لا يمكن لأحد أن يتصورها ".

وأضاف:" النبي صلى الله عليه وسلم يصف نعيمها فيقول " فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر " فنعيم الجنة فوق مستوى العقل البشري المحدود.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير وبارك فيك يا شيخ .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونكم وعون الجميع ويشفيكم ويرفع عنكم ماحل بكم من ابتلاء .. آمين ..
ابي اشخ فوقك
الله ياهذي البشاره المفرحه!!!!!! انا قلت فيه دراهم والا منح ترقيات أو خصومات
abdul
" وأكد الخثلان أن ربط آيات الجنة أو النار بصور ووضعها في وسائل التواصل أمر لا يجوز." ..تهديد الشعب بكلمة " لا يجوز" عفا عليه الزمن ما لم تقدم دليل شرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، او على الأقل دليل عقلي تنسجم معه العقول السوية . نحن في عصر العلم والمعلومات والناس معظمها تقرأ القرآن والحديث. اذا ليس لديك دليل تستند إليه فأنت رجال وغيرك رجاجيل أيضا. وكلامك يؤخذ منه ويرد ولا يُلزم أحدا غيرك مالم تسنده بدليل شرعي ، مع وجود مواضيع أخري لا تتحدثون عنه مثل تسميم الكلاب والطيور المهاجرة والجراد الذي ساقه الله الي ارض الحرمين من كل فج عميق وتوسيخ اجواء الجزيرة الطاهرة بكمياويات وسموم قاتلة لقتل ما جعل الله رزقه في المملكة ، وأشياء أخرى لا تتطرّقون اليها مثل التبذير في شراء طيور بمليونين وإبل بمئتين مليون والتباهي والتفاخر بالمقتنيات وكثير من ابناء الوطن ذكورا وإناثا من حملة شهادات عليا ما قادرين يحصلون الوظيفة ولا قادرين يتزوّجوا لضيق المعيشة .
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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