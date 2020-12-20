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واتساب يصدم الملايين من مستخدميه بشأن توقفه المفاجئ 

Time منذ 12 دقيقة
Views 1278
واتساب يصدم الملايين من مستخدميه بشأن توقفه المفاجئ 

وكالات (صدى):
صدم تطبيق واتساب الملايين من مستخدميه بشأن التوقف عن العمل مع بداية عام 2021، حيث يتوقف عن بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي " أندرويد "و" آي أو إس ".

ودعت صفحة الدعم الخاصة بشركة " واتساب " أصحاب تلك الهواتف لتحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى أحدث إصدار من أجل استمرارية عمل التطبيق على هواتفهم.

وتبين أن هواتف آيفون لن تحتوي الطرازات حتى آيفون 4 على تطبيق واتساب في 2021، بينما سيتعين على مستخدمي «آيفون 4 إس» و«آيفون 5» و«آيفون 5 إس» و«آيفون 6» و«آيفون 6 إس» تحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى «آي أو إس 9» أو التحديثات الأحدث الأخرى، في حال رغبتهم الاستمرار في استخدام «واتساب»، بينما هواتف «أندرويد» فستفقد الأجهزة التاليةHTC Desire وMotorola Droid LG Optimus Black  وSamsung Galaxy S2 دعم تطبيق «واتساب» مع نهاية عام 2020.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي
درب السلامه والقلب داعيلك..ووجودك في الهلال العالمي غلطة العمر من الإدارة والسمسره إلي من تحت الطاولة وما زلت عند كلامي بأنك لاعب مجنهد وتبحث عن الشو فقط.! واحمد ربك تحققت أمنيتك وركبت بنتلي
رهيبTnt
السومه انتهى مع نهاية 2016 صححوالي كان انا غلطان ابي وش افاد الفريق حتى يسوى له كل هالضجه اشغلكم مغير عن الفريق الفريق الله يشغله قليل الخاتمه خلو يذلف فى الي مايرده
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخسيس ..
رهيب
اللاعب كبرت علابيه على خالي ماش فكوه وفكو الفريق منه تلقون بداله افضل منه الف مره واحد يقولي من ثلاث مواسم وش حصل الفريق منه غير ضياع الفرص اخذن خانه بدون فايده والله لو تلعبون مهند عسيري كان افاد الفريق منه الف مره شويت عقل وحكمه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يديم النعمه😊

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