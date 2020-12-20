واتساب يصدم الملايين من مستخدميه بشأن توقفه المفاجئ 

وكالات (صدى):
صدم تطبيق واتساب الملايين من مستخدميه بشأن التوقف عن العمل مع بداية عام 2021، حيث يتوقف عن بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي " أندرويد "و" آي أو إس ".
ودعت صفحة الدعم الخاصة بشركة " واتساب " أصحاب تلك الهواتف لتحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى أحدث إصدار من أجل استمرارية عمل التطبيق على هواتفهم.
وتبين أن هواتف آيفون لن تحتوي الطرازات حتى آيفون 4 على تطبيق واتساب في 2021، بينما سيتعين على مستخدمي «آيفون 4 إس» و«آيفون 5» و«آيفون 5 إس» و«آيفون 6» و«آيفون 6 إس» تحديث نظام التشغيل الخاص بهم إلى «آي أو إس 9» أو التحديثات الأحدث الأخرى، في حال رغبتهم الاستمرار في استخدام «واتساب»، بينما هواتف «أندرويد» فستفقد الأجهزة التاليةHTC Desire وMotorola Droid LG Optimus Black وSamsung Galaxy S2 دعم تطبيق «واتساب» مع نهاية عام 2020.