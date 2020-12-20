الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. السلمي: يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1296
بالفيديو.. السلمي: يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة 

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم إعطاء الزكاة للابن المتزوج.

وقال " السلمي " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " بقناة الرسالة:" اعتاد بعض الناس إذا أراد أن يتزوج ابنه أن يعطونه معونة، فإذا لم تكن من الزكاة فلا بأس، وأما إذا كانت من الزكاة فيجب أن تعطى لمستحقيها ".

واستشهد بقوله تعالي:" إنما الصدقات للفقراء "، مبينا:" إعطاء الزكاة للشاب المتزوج بحجة أنه فقير فهذا لا يجوز ولكن يجوز إعطائه الزكاة إذا كان عليه دين ليسدده ولكن إذا كان من باب المعونة وليس عليه ديون لا يجوز  إعطائه من الزكاة ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي
درب السلامه والقلب داعيلك..ووجودك في الهلال العالمي غلطة العمر من الإدارة والسمسره إلي من تحت الطاولة وما زلت عند كلامي بأنك لاعب مجنهد وتبحث عن الشو فقط.! واحمد ربك تحققت أمنيتك وركبت بنتلي
رهيبTnt
السومه انتهى مع نهاية 2016 صححوالي كان انا غلطان ابي وش افاد الفريق حتى يسوى له كل هالضجه اشغلكم مغير عن الفريق الفريق الله يشغله قليل الخاتمه خلو يذلف فى الي مايرده
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخسيس ..
رهيب
اللاعب كبرت علابيه على خالي ماش فكوه وفكو الفريق منه تلقون بداله افضل منه الف مره واحد يقولي من ثلاث مواسم وش حصل الفريق منه غير ضياع الفرص اخذن خانه بدون فايده والله لو تلعبون مهند عسيري كان افاد الفريق منه الف مره شويت عقل وحكمه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يديم النعمه😊

أخر الأخبار

واتساب يصدم الملايين من مستخدميه بشأن توقفه المفاجئ 
واتساب يصدم الملايين من مستخدميه بشأن توقفه المفاجئ 
Time منذ 11 دقيقة Views 1273
بالفيديو.. السلمي: يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة 
بالفيديو.. السلمي: يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة 
Time منذ 14 دقيقة Views 1296
4 عوامل أسهمت في الوفرة العالية والمنتجات أثناء كورونا 
4 عوامل أسهمت في الوفرة العالية والمنتجات أثناء كورونا 
Time منذ 17 دقيقة Views 1288
مقتل شاب على يد أعمامه بسبب الميراث
مقتل شاب على يد أعمامه بسبب الميراث
Time منذ 18 دقيقة Views 327
تويتر يختبر ميزة الدردشة الصوتية الجديدة
تويتر يختبر ميزة الدردشة الصوتية الجديدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1283
تركي آل الشيخ يوجه نصيحة هامة لمتابعيه 
تركي آل الشيخ يوجه نصيحة هامة لمتابعيه 
Time منذ 21 دقيقة Views 1460
حكم تقديم موعد الزكاة قبل مرور عام " فيديو "
حكم تقديم موعد الزكاة قبل مرور عام " فيديو "
Time منذ 23 دقيقة Views 1318
النمر يوضح الفرق بين الذبحة الصدرية وجلطة القلب
النمر يوضح الفرق بين الذبحة الصدرية وجلطة القلب
Time منذ 28 دقيقة Views 1462
معاقبة لاعب الكويت بعد اعتداءه على منافسه
معاقبة لاعب الكويت بعد اعتداءه على منافسه
Time منذ 28 دقيقة Views 1474
فهد الروقي : وجود الأجانب السبعة قلص الفوارق الفنية بين الأندية
فهد الروقي : وجود الأجانب السبعة قلص الفوارق الفنية بين الأندية
Time منذ 29 دقيقة Views 223