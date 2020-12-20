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تركي آل الشيخ يوجه نصيحة هامة لمتابعيه 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1438
تركي آل الشيخ يوجه نصيحة هامة لمتابعيه 

الرياض (صدى):
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، نصيحة هامة لمتابعيه.

وقال " آل الشيخ ":" عندما تدخل في تحدي يجب أن تكون بحجم هذا التحدي، قبل أن تقدم عليه "، مضيفا:" طبق هذه القاعدة في كل حياتك، في عملك، في رياضتك،  مع أصدقائك، مع أعدائك ".

وكان " آل الشيخ "،قال إنه تلقى هدية غير متوقعة من شبان يملكون محل عطور، مضيفا:" وصلتني من شباب سعودي هدية ومقبولة لمحل عطور لهم "، حيث بدأ في الصورة التي نشرها " آل الشيخ " باقة من العطور.

وجدير بالذكر أن " آل الشيخ " كشف عن كواليس الاجتماع الخاص بمبادرة أفكار الترفيه، قائلا:" أنهيت أنا وزملائي في هيئة الترفيه اجتماع الاختيارات للمبادرة حتى الآن لم يتم الموافقة إلا على ١١ فكرة ومتبقي ٩ أفكار لذلك سنفتح باب استقبال مقترحاتكم لمدة أسبوع إضافي من الآن "، مضيفا:" شدوا حيلكم ".

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي
درب السلامه والقلب داعيلك..ووجودك في الهلال العالمي غلطة العمر من الإدارة والسمسره إلي من تحت الطاولة وما زلت عند كلامي بأنك لاعب مجنهد وتبحث عن الشو فقط.! واحمد ربك تحققت أمنيتك وركبت بنتلي
رهيبTnt
السومه انتهى مع نهاية 2016 صححوالي كان انا غلطان ابي وش افاد الفريق حتى يسوى له كل هالضجه اشغلكم مغير عن الفريق الفريق الله يشغله قليل الخاتمه خلو يذلف فى الي مايرده
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخسيس ..
رهيب
اللاعب كبرت علابيه على خالي ماش فكوه وفكو الفريق منه تلقون بداله افضل منه الف مره واحد يقولي من ثلاث مواسم وش حصل الفريق منه غير ضياع الفرص اخذن خانه بدون فايده والله لو تلعبون مهند عسيري كان افاد الفريق منه الف مره شويت عقل وحكمه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يديم النعمه😊

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