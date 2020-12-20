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تويتر يختبر ميزة الدردشة الصوتية الجديدة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1278
تويتر يختبر ميزة الدردشة الصوتية الجديدة

وكالات (صدى):
يختبر موقع تويتر ميزة Spaces الجديدة، وهى غرف للدردشة الصوتية كان قد أُعلن عنها أول مرة الشهر الماضى.

و قال تويتر: إن مجموعة صغيرة جدًا من المستخدمين ستُمنح القدرة على إنشاء Spaces ، ولكن من الناحية النظرية يمكن لأى شخص الانضمام إلى تلك Spaces ، ومع ذلك، فإن من سيُسمح لهم بالدخول إلى Space معينة يعتمد على المستخدم الذى أنشأها.

وفي وقت سابق، أعلن الموقع أنه سيبدأ قريبًا باختبار الميزة التى تسمح لمستخدمى تويتر بالتجمع فى مساحات خاصة لإجراء محادثات مباشرة مع شخص آخر، أو مع مجموعات من الأشخاص.

يبدو أن الانضمام إلى Spaces في الوقت الحالي يعمل فقط من تطبيق تويتر المحمول، إذ إن محاولة الانضمام من الويب تنقل المستخدم إلى رسالة الخطأ: "لم يتم العثور على الصفحة"K ومن الغريب أن يتطلب الانضمام إلى Spaces تفعيل التكامل مع خدمة البث المباشر (بريسكوب) Periscope التى أعلن تويتر حديثًا أنه سيُغلقها.

وأوضح موقع تويتر وقتئذ كيف سيكون الأشخاص الأوائل الذين سيُمنحون حق الوصول إلى Spaces هم من النساء والأشخاص من المجتمعات المهمشة الأخرى، والمجموعات التى من المرجح أكثر من غيرها أن تتعرض لسوء المعاملة والمضايقة عند محاولة الانخراط فى محادثات بصورة منتظمة، والمناقشات القائمة على التعليقات على المنصة.

ويبدو أن الإشراف هو محور تركيز كبير فى ميزة Spaces ، إذ يمكن للمُنشئين التحكم فى من يمكنه أو لا يمكنه التحدث، وهناك ميزات للإبلاغ والحظر مُضمنة فى الإصدار الأول. وتشمل الميزات الأخرى التى يجرى اختبارها ردود الأفعال القائمة على الرموز التعبيرية، والقدرة على مشاركة التغريدات، ونسخة مبكرة جدًا من النسخ الصوتى المباشر

 

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي
درب السلامه والقلب داعيلك..ووجودك في الهلال العالمي غلطة العمر من الإدارة والسمسره إلي من تحت الطاولة وما زلت عند كلامي بأنك لاعب مجنهد وتبحث عن الشو فقط.! واحمد ربك تحققت أمنيتك وركبت بنتلي
رهيبTnt
السومه انتهى مع نهاية 2016 صححوالي كان انا غلطان ابي وش افاد الفريق حتى يسوى له كل هالضجه اشغلكم مغير عن الفريق الفريق الله يشغله قليل الخاتمه خلو يذلف فى الي مايرده
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخسيس ..
رهيب
اللاعب كبرت علابيه على خالي ماش فكوه وفكو الفريق منه تلقون بداله افضل منه الف مره واحد يقولي من ثلاث مواسم وش حصل الفريق منه غير ضياع الفرص اخذن خانه بدون فايده والله لو تلعبون مهند عسيري كان افاد الفريق منه الف مره شويت عقل وحكمه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يديم النعمه😊

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