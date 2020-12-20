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المملكة تعلق الرحلات الجوية والبحرية والبرية الدولية 

Time منذ 40 دقيقة
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المملكة تعلق الرحلات الجوية والبحرية والبرية الدولية 

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

أولًا: تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.

ثانيًا: تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

ثالثًا: على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء، وفق ما تحدده وزارة الصحة اعتباراً من تاريخ 23 / 4 / 1442 هجرية الموافق 8 / 12 / 2020 ميلادية وإلى تاريخه، الالتزام بالآتي:

1 / العزل المنزلي لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ قدومه إلى المملكة.

2 / أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال فترة عزله، مع تكرار الفحص كل خمسة أيام.

رابعًا: على كل من عاد من إحدى الدول الأوروبية أو مر بها أو بأي دولة ظهر فيها الوباء - خلال الأشهر الثلاثة الماضية - أن يقوم بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).

ويستثنى مما ورد أعلاه حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.

وسوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي
درب السلامه والقلب داعيلك..ووجودك في الهلال العالمي غلطة العمر من الإدارة والسمسره إلي من تحت الطاولة وما زلت عند كلامي بأنك لاعب مجنهد وتبحث عن الشو فقط.! واحمد ربك تحققت أمنيتك وركبت بنتلي
رهيبTnt
السومه انتهى مع نهاية 2016 صححوالي كان انا غلطان ابي وش افاد الفريق حتى يسوى له كل هالضجه اشغلكم مغير عن الفريق الفريق الله يشغله قليل الخاتمه خلو يذلف فى الي مايرده
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخسيس ..
رهيب
اللاعب كبرت علابيه على خالي ماش فكوه وفكو الفريق منه تلقون بداله افضل منه الف مره واحد يقولي من ثلاث مواسم وش حصل الفريق منه غير ضياع الفرص اخذن خانه بدون فايده والله لو تلعبون مهند عسيري كان افاد الفريق منه الف مره شويت عقل وحكمه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يديم النعمه😊

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