الاتحاد يتخطى أزمة خصم النقاط 

طلال الغامدي (صدى):
أغلق مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة إنمار الحائلي، قضية خصم النقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة الدوري، بشكل نهائي.
ومنحت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم، الاتحاد فرصة، من أجل دفع مستحقات فيصل الخراع، نجم الفريق السابق، أو التوصل إلى تسوية معه، وإلا سيتم خصم 3 نقاط، من رصيد قلعة العميد، في الدوري.
اقترب إدارة الاتحاد، من التوصل لاتفاق تسوية مالية، مع وكيل أعمال فيصل الخراع؛ للتنازل عن الشكوى المقدمة ضد النادي، في لجنة الانضباط، حيث أن اللاعب، أبدى مرونة عالية مع الإدارة الاتحادية، لإنهاء الأزمة.
وجدير بالذكر أن الاتحاد، أكد في وقت سابق، أن قضية الخراع قديمة، وكان يجب على وزارة الرياضة "التكفل بها"، مستغربين تهديد الفريق، بخصم نقاط من رصيده