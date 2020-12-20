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الاتحاد يتخطى أزمة خصم النقاط 

Time منذ ساعة
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الاتحاد يتخطى أزمة خصم النقاط 

طلال الغامدي (صدى):
أغلق مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة إنمار الحائلي، قضية خصم النقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة الدوري، بشكل نهائي.

ومنحت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم، الاتحاد فرصة، من أجل دفع مستحقات فيصل الخراع، نجم الفريق السابق، أو التوصل إلى تسوية معه، وإلا سيتم خصم 3 نقاط، من رصيد قلعة العميد، في الدوري.

اقترب إدارة الاتحاد، من التوصل لاتفاق تسوية مالية، مع وكيل أعمال فيصل الخراع؛ للتنازل عن الشكوى المقدمة ضد النادي، في لجنة الانضباط، حيث أن اللاعب، أبدى مرونة عالية مع الإدارة الاتحادية، لإنهاء الأزمة.

وجدير بالذكر أن الاتحاد، أكد في وقت سابق، أن قضية الخراع قديمة، وكان يجب على وزارة الرياضة "التكفل بها"، مستغربين تهديد الفريق، بخصم نقاط من رصيده

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي
درب السلامه والقلب داعيلك..ووجودك في الهلال العالمي غلطة العمر من الإدارة والسمسره إلي من تحت الطاولة وما زلت عند كلامي بأنك لاعب مجنهد وتبحث عن الشو فقط.! واحمد ربك تحققت أمنيتك وركبت بنتلي
رهيبTnt
السومه انتهى مع نهاية 2016 صححوالي كان انا غلطان ابي وش افاد الفريق حتى يسوى له كل هالضجه اشغلكم مغير عن الفريق الفريق الله يشغله قليل الخاتمه خلو يذلف فى الي مايرده
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب ياالخسيس ..
رهيب
اللاعب كبرت علابيه على خالي ماش فكوه وفكو الفريق منه تلقون بداله افضل منه الف مره واحد يقولي من ثلاث مواسم وش حصل الفريق منه غير ضياع الفرص اخذن خانه بدون فايده والله لو تلعبون مهند عسيري كان افاد الفريق منه الف مره شويت عقل وحكمه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يديم النعمه😊

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