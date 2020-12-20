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بالفيديو.. المطلق يوضح الإجراء المتبع في حال أصبحت المرأة حائضا بعد الحجز في اعتمرنا

Time منذ 17 دقيقة
Views 1368
بالفيديو.. المطلق يوضح الإجراء المتبع في حال أصبحت المرأة حائضا بعد الحجز في اعتمرنا

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء،الإجراء المتبع في حال أصبحت المرأة حائض بعد الحجز في تطبيق اعتمرنا

وقد تلقى الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، تساءل من سيدة تقول: حجزت من تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة وأصبحت حائضًا؛ فما الإجراء المتبع لأن باليوم التالي رحلتي فهل إذا وصلت الميقات أنوي العمرة وما العمل؟ مع العلم أن رحلتي طيران من أبها إلى جدة ثم بعد ذلك إلى مكة.

وأجاب الشيخ المطلق قائلا أن السيدة يجب أن تقول: لبيك عمرة، موضحًا أن المرأة إذا اشترطت كان لها على الله ما اشترطت.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها

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