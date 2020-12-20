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"سحاري" يوضح السبب الذي دفع الإمام البخاري لخوض رحلته في جمع صحيحه (فيديو)

Time منذ 36 دقيقة
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"سحاري" يوضح السبب الذي دفع الإمام البخاري لخوض رحلته في جمع صحيحه (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف الشيخ جبران سحاري، عن  السبب الرئيسي الذي دفع الإمام البخاري لخوض رحلته في جمع صحيحه.

وأضاف " سحاري " خلال لقائه بقناة الرسالة:" قال أحد الطلاب ‎قد صنف الناس الصحيح والضعيف والحسن وما دون ذلك،  فلو انبرى أحد لجمع الصحيح فقط، من سنة النبي صلي الله عليه وسلم  وقال أبو عبدالله البخاري  فوقعت في نفسي ".

وتابع:" وبعد هذه الكلمة، بدأ البخاري  من ذلك الوقت يكتب وصنف ويرحل، رحل أكثر من عشرين عاما وقطع عشرات الآلاف من الكيلومترات في الرحلة والجمع والتدوين "، مضيفا أنه:" أخذ عن أكثر من ألف شيخ وحرر وصنف كتابة التاريخ الكبير في ثمانية مجلدات في المدينة النبوية والأكثر من 12 ألف راوي من رواة الحديث، واتضح أنها 30 ألف ترجمة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها

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