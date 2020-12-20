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حساب المواطن يكشف السبب الرئيسي لإيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

Time منذ 58 دقيقة
Views 2011
حساب المواطن يكشف السبب الرئيسي لإيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

الرياض (صدى):
كشف حساب المواطن، عن سبب إيقاف الدعم  عن بعض المستفيدين  من البرنامج.

وأوضح  " حساب المواطن ":"  نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، فقد تم إيقاف حساب بعض المستفيدين بالبرنامج ".

وكان برنامج حساب المواطن أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وتضمنت التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:" عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية " كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها

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