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بشرى سارة لمنسوبي الصحة  

Time منذ ساعة
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بشرى سارة لمنسوبي الصحة  

الرياض (صدى):
فاجأت وزارة الصحة، منسوبيها بشأن التمتع بالإجازات السنوية، اعتبارًا من اليوم الأحد، بعد توقفها منذ تفشي فيروس كورونا.

ويأتي  ذلك في تعميم صادر من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية وزعته الوزارة اليوم على جميع الإدارات وفروع الوزارة بالمناطق.

وأضافت وزارة الصحة في التعميم الصادر عنها اليوم: " في إشارة لتعميم الوزير1441-1436944 وتاريخ 14/7/1441 والمرفق نسخة منه والمشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم 35280 وتاريخ 7/6/1441هـ والمتضمن رفع مستوى اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 34130 وتاريخ 1/6/1441هـ بشأن تفشي فيروس كورونا؛ وحيث تمت الإشارة في الفقرة أولًا من التعميم المشار إليه أعلاه الى تأجيل كل أنواع الإجازات " عدا حالات الضرورة التي تقدرها المنشأة " وذلك للعاملين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وأوضح البيان: أنه بالإمكان منح الإجازات السنوية اعتبارًا من تاريخ صدور هذا التعميم على أن يتم التقيد بما ورد في المادة 130 في الفقرات (أ ب ج د) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1550 وتاريخ 9/6/1440هـ وعلى أن يطبق على كل البرامج في الوزارة وفقًا للوائح المنظمة لذلك وبما لايؤثر على تقديم الخدمة الصحية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها
صقر
ياشباب انصحكم ابتعدو عن نتفليكس وابعدو اولادكم واخوانكم ومن يعز عليكم والله كل شي فيها مودي العين من عري ومشاهد فاصخه للحياه وشواد ودنيا انصحكم بالابتعاد عنها والتحدير منها

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