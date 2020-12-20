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الإسباني تريساكو: أخطاء الحكام حقيقة ونسعى لتلافيها 

Time منذ 22 دقيقة
Views 1312
الإسباني تريساكو: أخطاء الحكام حقيقة ونسعى لتلافيها 

نواف السالم (صدى):
قال رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد القدم، الإسباني فرناندو تريساكو، إن أخطاء الحكام حقيقة عالمية، مضيفا:" نسعى لتلافيها ".

وأوضح " تريساكو ":" الحكم السعودي متميز وأداؤه أعلى من المتوسط مقارنة بالدوريات الأخرى ونسعى للنجاح بتكاتف الجميع ".

ولفت " تريساكو ":" روح اللعبة تتطلب احترام قرارات الحكام والجدل لن ينتهي ".

وكان مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي، السويسري مانويل نافارو، اجتمع بحكام دوري المحترفين، في الرياض. بعد غياب رئيس لجنة التحكيم الإسباني فرناندو تريساكو، الموجود حاليًّا في بلاده.

وحذر  نافارو الحكام من الثقة الزائدة التي قد تسبب مشكلات خلال مجريات المباراة، مطالبًا حكام الساحة، بضرورة التوجه إلى شاشة الـ"VAR"، للتأكد من الحالات المشكوك فيها.

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أحدث التعليقات

سردار
الله اعلم بحاله يامشعان
ابو محمد 😎 ✍️
هذا قرص الملّه .. .. باالهنا والصحة والعافيه ياالعود ..
بنت الهلال وحفيدت البطولات
هه ان شاءالله الفوز للهلال مع ان متوقع الحكم الحنفوش
ابو محمد 😎 ✍️
عندها علم ما ، ولا هي عارفه وشلون تبديه .. .. امسي رمسة مفهومه والا لاعاد ترمسين ياالفشله ..
مهند111
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