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التعليم تكشف آلية نشر نتائج الاختبارات

Time منذ 36 دقيقة
Views 1656
التعليم تكشف آلية نشر نتائج الاختبارات

الرياض (صدى):
أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، آلية نشر نتائج الاختبارات عن بُعد.

وقالت، أن تعامل الطلاب والطالبات مع الاختبارات عن بُعد تم بشكل جيد، مشيرة إلى أن التقارير الخاصة بالفترة الصباحية باليوم الأول أظهرت مؤشرات مطمئنة لسير عملية الاختبارات عن بُعد.

و أكدت أن المعلمين سيقومون برصد درجات الطلاب والطالبات عبر نظام "نور"، ثم تظهر النتائج على النظام مع نهاية الاختبارات بشكل كامل.

وأشارت إلى أن اليوم الدراسي عبارة عن 3 ساعات، يتم تخصيص من 20 إلى 40 دقيقة فقط منها لأداء الاختبارات يوميًا، مؤكدة أن بقية اليوم الدراسي يتم استغلاله في المراجعة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا قرص الملّه .. .. باالهنا والصحة والعافيه ياالعود ..
بنت الهلال وحفيدت البطولات
هه ان شاءالله الفوز للهلال مع ان متوقع الحكم الحنفوش
ابو محمد 😎 ✍️
عندها علم ما ، ولا هي عارفه وشلون تبديه .. .. امسي رمسة مفهومه والا لاعاد ترمسين ياالفشله ..
مهند111
بلعت اعضم من هذا
مهند111
بلعت اعضم من هذا براز الكلب عادي عندها

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