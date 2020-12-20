الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة القادسية 

Time منذ 54 دقيقة
Views 1499
بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة القادسية 

طلال الغامدي (صدى):
أنهى فريق نادي الهلال تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة القادسية غدًا الاثنين، حيث بدأ المران بتدريبات فنية متنوعة. 

وعمد الجهاز الفني إلى تطبيق عدد من التدريبات التكتيكية، كما تواجد ياسر الشهراني في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، نظير شعوره بآلام في عضلة الساق.

وأدى " متعب المفرح " مرانا لياقيا ضمن برنامجه التأهيلي، فيما شارك " هتان باهبري " بالجزء الأول من المران.

وعمد رازفان لوشيسكو إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد عبر مناورة على كامل الملعب، كما اختتم الجهاز الفني بمناورة على جزء من الملعب.

وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى الدمام تأهبا لمواجهة مضيفه القادسية غدا الاثنين، فيما تكفل العضو الذهبي الأستاذ حمد الحماد بمصاريف إقامة بعثة الفريق في الدمام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا قرص الملّه .. .. باالهنا والصحة والعافيه ياالعود ..
بنت الهلال وحفيدت البطولات
هه ان شاءالله الفوز للهلال مع ان متوقع الحكم الحنفوش
ابو محمد 😎 ✍️
عندها علم ما ، ولا هي عارفه وشلون تبديه .. .. امسي رمسة مفهومه والا لاعاد ترمسين ياالفشله ..
مهند111
بلعت اعضم من هذا
مهند111
بلعت اعضم من هذا براز الكلب عادي عندها

أخر الأخبار

أول دولة عربية تحظر الطيران القادم من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة
أول دولة عربية تحظر الطيران القادم من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة
Time منذ دقيقة Views 1036
الإسباني تريساكو: أخطاء الحكام حقيقة ونسعى لتلافيها 
الإسباني تريساكو: أخطاء الحكام حقيقة ونسعى لتلافيها 
Time منذ 22 دقيقة Views 1310
مواطنة توثق جمل خرب الكشتة عليهم
مواطنة توثق جمل خرب الكشتة عليهم
Time منذ 24 دقيقة Views 326
من الماضي .. حديث فهد الهريفي عن لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني
من الماضي .. حديث فهد الهريفي عن لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني
Time منذ 25 دقيقة Views 292
لاعب يسجل هدف بطريقة ماكرة
لاعب يسجل هدف بطريقة ماكرة
Time منذ 26 دقيقة Views 266
بالفيديو.. قانوني يكشف طرق الاحتيال ويحذر من الكسب السريع 
بالفيديو.. قانوني يكشف طرق الاحتيال ويحذر من الكسب السريع 
Time منذ 30 دقيقة Views 1391
التعليم تكشف آلية نشر نتائج الاختبارات
التعليم تكشف آلية نشر نتائج الاختبارات
Time منذ 36 دقيقة Views 1653
بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة القادسية 
بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة القادسية 
Time منذ 54 دقيقة Views 1499
آل جابر: على القيادات اليمنية مسؤولية كبيرة لتعميق المصالحة
آل جابر: على القيادات اليمنية مسؤولية كبيرة لتعميق المصالحة
Time منذ ساعة Views 1451
توضيح هام من "الجوازات" بشأن تمديد تأشيرة الزيارة 
توضيح هام من "الجوازات" بشأن تمديد تأشيرة الزيارة 
Time منذ ساعة Views 1580