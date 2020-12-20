بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة القادسية 

طلال الغامدي (صدى):
أنهى فريق نادي الهلال تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة القادسية غدًا الاثنين، حيث بدأ المران بتدريبات فنية متنوعة.
وعمد الجهاز الفني إلى تطبيق عدد من التدريبات التكتيكية، كما تواجد ياسر الشهراني في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، نظير شعوره بآلام في عضلة الساق.
وأدى " متعب المفرح " مرانا لياقيا ضمن برنامجه التأهيلي، فيما شارك " هتان باهبري " بالجزء الأول من المران.
وعمد رازفان لوشيسكو إلى تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد عبر مناورة على كامل الملعب، كما اختتم الجهاز الفني بمناورة على جزء من الملعب.
وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى الدمام تأهبا لمواجهة مضيفه القادسية غدا الاثنين، فيما تكفل العضو الذهبي الأستاذ حمد الحماد بمصاريف إقامة بعثة الفريق في الدمام.