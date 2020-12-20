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آل جابر: على القيادات اليمنية مسؤولية كبيرة لتعميق المصالحة

Time منذ ساعة
Views 1451
آل جابر: على القيادات اليمنية مسؤولية كبيرة لتعميق المصالحة

فهمي محمد (صدى):
أكد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، إن التحالف بقيادة المملكة بذل جهودا جبارة في تحقيق السلام ورأب الصدع ودعم التوافق بين الأطراف اليمنية،وتقع على عاتق القيادات اليمنية السياسية والعسكرية والاجتماعية مسئولية كبيرة في تعميق الحوار والمصالحة والابتعاد عن التصعيد بكافة أنواعه وتوحيد الصفوف لاستعادة الدولة وإرساء السلام.

وقدم آل جابر للتهنئة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات السياسية والشعب اليمني الشقيق على تشكيل الحكومة اليمنية بعد تنفيذ الشق العسكري راجيًا من الله ان يبنى على هذه الخطوة مزيدًا من التوافق بين الأطراف اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام.

وأضاف: "أثمرت جهود المملكة بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وبقيادة سيدي سمو ولي العهد وبمتابعة دائمه وتوجيهات حكيمة من سيدي سمو إلى تنفيذ اتفاق الرياض ووقف الاقتتال وتنفيذ الشق العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية بتوافق بين المكونات السياسية اليمنية".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا قرص الملّه .. .. باالهنا والصحة والعافيه ياالعود ..
بنت الهلال وحفيدت البطولات
هه ان شاءالله الفوز للهلال مع ان متوقع الحكم الحنفوش
ابو محمد 😎 ✍️
عندها علم ما ، ولا هي عارفه وشلون تبديه .. .. امسي رمسة مفهومه والا لاعاد ترمسين ياالفشله ..
مهند111
بلعت اعضم من هذا
مهند111
بلعت اعضم من هذا براز الكلب عادي عندها

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