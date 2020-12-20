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توضيح هام من "الجوازات" بشأن تمديد تأشيرة الزيارة 

Time منذ ساعة
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توضيح هام من "الجوازات" بشأن تمديد تأشيرة الزيارة 

الرياض (صدى):
أكدت المديرية العامة للجوازات، على " ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرات الزيارة عن ١٨٠ يومًا "، مبينة أنه يمكن استثناء الأخوة اليمنيين والسوريين من هذه التعليمة.

وأوضحت " الجوازات ":" التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يومًا، ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك ".

وكانت المديرية العامة للجوازات، أشارت إلى أنه يجب مراجعة الأحوال المدنية لإتمام إصدار شهادة الوفاة والتنويه على سجل الجثمان بعبارة " متوفى " والتواصل مع إدارة الجوازات عبر خدمة الرسائل والطلبات.

وتابعت أنه يجب إرفاق خطاب موافقة الشرطة والأمارة والسفارة على ترحيل الجثمان لمنحه تأشيرة خروج نهائي والمنفذ يتأكد من وجود بوليصة الشحن، والتقرير الطبي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا قرص الملّه .. .. باالهنا والصحة والعافيه ياالعود ..
بنت الهلال وحفيدت البطولات
هه ان شاءالله الفوز للهلال مع ان متوقع الحكم الحنفوش
ابو محمد 😎 ✍️
عندها علم ما ، ولا هي عارفه وشلون تبديه .. .. امسي رمسة مفهومه والا لاعاد ترمسين ياالفشله ..
مهند111
بلعت اعضم من هذا
مهند111
بلعت اعضم من هذا براز الكلب عادي عندها

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