 الوجهة المقبلة للاعب هتان باهبري بعد الرحيل عن الهلال

نواف السالم (صدى):
يرغب أحد أندية الدوري الإماراتي في ضم اللاعب هتان باهبري في حال تأكد رحيله عن الهلال في يناير المقبل.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن الهلال سيوافق على رحيل باهبري بشرط واحد وهو الحصول على مقابل مادي مُجزٍ أو إجراء صفقة تبادلية مع أي نادٍ يرغب بضمه، وإذا لم يتحقق شرط الهلال، فاللاعب باهبري مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وعاني باهبري من عدم المشاركة بصورة منتظمة مع نادي الهلال، حيث تردد في الفترة الأخيرة عن وجود بعض العروض للاعب من أجل مغادرة أزرق العاصمة.
وكان باهبري تلقى أكثر من عرض للرحيل، بعدما وضعته إدارة الهلال على قائمة المغادرين سواء عن طريق بيع عقده أو الإعارة، ولكنه يرفض ويطلب توقيع مخالصة مالية، حيث أن النجم الهلالي يملك 5 عروض من أندية الأهلي، الاتحاد، الشباب، الوحدة والاتفاق، واجتمع مع وكيل أعماله من أجل مناقشة هذه العروض والتوصل إلى آلية لإنهاء ارتباطه مع الهلال.