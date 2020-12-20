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 الوجهة المقبلة للاعب هتان باهبري بعد الرحيل عن الهلال

Time منذ 54 دقيقة
Views 2082
 الوجهة المقبلة للاعب هتان باهبري بعد الرحيل عن الهلال

نواف السالم (صدى):
يرغب أحد أندية الدوري الإماراتي في ضم اللاعب هتان باهبري في حال تأكد رحيله عن الهلال في يناير المقبل.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الهلال سيوافق على رحيل باهبري بشرط واحد وهو الحصول على مقابل مادي مُجزٍ أو إجراء صفقة تبادلية مع أي نادٍ يرغب بضمه، وإذا لم يتحقق شرط الهلال، فاللاعب باهبري مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعاني باهبري من عدم المشاركة بصورة منتظمة مع نادي الهلال، حيث تردد في الفترة الأخيرة عن وجود بعض العروض للاعب من أجل مغادرة أزرق العاصمة.

وكان باهبري تلقى أكثر من عرض للرحيل، بعدما وضعته إدارة الهلال على قائمة المغادرين سواء عن طريق بيع عقده أو الإعارة، ولكنه يرفض ويطلب توقيع مخالصة مالية، حيث أن النجم الهلالي يملك 5 عروض من أندية الأهلي، الاتحاد، الشباب، الوحدة والاتفاق، واجتمع مع وكيل أعماله من أجل مناقشة هذه العروض والتوصل إلى آلية لإنهاء ارتباطه مع الهلال.

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اقول حياك عند الابل يابدرية أحمد والله يافيه كرفانة ولا فندق وخلي عنك الدعاره مالدعاره
ابو رياض الحربي
هو واقف بالشارع سلامات ابعد عن الطريق بايع عمرك
منيف آل ناصر
المريصع عنده فكر ولا فكر ابو الهووووول هههههههخههخههههخهههخخخخ🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
فاسد ومغرور بحاله فاسق ..
مشعان
قد يكون لدية فساد اخلاقي والشاهد انفصالة عن زوجة قد تكون زوجة شاهدة من هذا التصرف وتتطلقت لو كان مطبق القران ماحدث له ماحدث ولكن قد يكون فاسد وعوقب من الله

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