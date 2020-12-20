الأعداد السابقة للصحيفة

"هدف" يكشف شروط الالتحاق ببرنامج نقل المرأة العاملة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1431
"هدف" يكشف شروط الالتحاق ببرنامج نقل المرأة العاملة

الرياض (صدى):
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن شروط الالتحاق ببرنامج نقل المرأة العاملة " وصول ".

وتضمنت الشروط أيضا: الجنسية سعودية، العمر من 18: 65، أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية، ألا يتجاوز الأجر الشهري " الأجر الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن " 8000 ريال، مجموع الإشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن 36 شهرا خلال الخمس سنوات الماضية.

وكان " هدف " أعلن عن تسجيل 8084 موظفة سعودية في منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، في برنامج دعم نقل المرأة العاملة " وصول ".

وجاء ذلك بعد إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

وأوضح الصندوق أنه بناءً على التحسينات الجديدة على البرنامج، تم رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من "وصول" إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، مبينًا أنه وفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلاً من 12 شهر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اقول حياك عند الابل يابدرية أحمد والله يافيه كرفانة ولا فندق وخلي عنك الدعاره مالدعاره
ابو رياض الحربي
هو واقف بالشارع سلامات ابعد عن الطريق بايع عمرك
منيف آل ناصر
المريصع عنده فكر ولا فكر ابو الهووووول هههههههخههخههههخهههخخخخ🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
فاسد ومغرور بحاله فاسق ..
مشعان
قد يكون لدية فساد اخلاقي والشاهد انفصالة عن زوجة قد تكون زوجة شاهدة من هذا التصرف وتتطلقت لو كان مطبق القران ماحدث له ماحدث ولكن قد يكون فاسد وعوقب من الله

أخر الأخبار

مغربية تتسلق أحد الجبال وترفع علم المملكة
مغربية تتسلق أحد الجبال وترفع علم المملكة
Time منذ دقيقتين Views 118
نواف العابد على طريقة ادواردو
نواف العابد على طريقة ادواردو
Time منذ دقيقتين Views 144
مزحه ثقيل مع الاب
مزحه ثقيل مع الاب
Time منذ 3 دقائق Views 162
شاهد.. لحظة تلقي الأمير عبدالرحمن بن مساعد لقاح كورونا 
شاهد.. لحظة تلقي الأمير عبدالرحمن بن مساعد لقاح كورونا 
Time منذ 3 دقائق Views 1127
كلاسيكو "الاتحاد والهلال" بدون حكام أجانب
كلاسيكو "الاتحاد والهلال" بدون حكام أجانب
Time منذ 29 دقيقة Views 1606
الموارد البشرية: زوج المواطنة لايتم احتسابه ضمن نسبة التوطين
الموارد البشرية: زوج المواطنة لايتم احتسابه ضمن نسبة التوطين
Time منذ 38 دقيقة Views 1489
"هدف" يكشف شروط الالتحاق ببرنامج نقل المرأة العاملة
"هدف" يكشف شروط الالتحاق ببرنامج نقل المرأة العاملة
Time منذ 46 دقيقة Views 1431
خالد عبدالرحمن في كشتة برية
خالد عبدالرحمن في كشتة برية
Time منذ 48 دقيقة Views 417
أجنبية تتحدي شاب افريقي
أجنبية تتحدي شاب افريقي
Time منذ 49 دقيقة Views 390
عامل يوثق نجاته من حادثة مروعة والسبب
عامل يوثق نجاته من حادثة مروعة والسبب
Time منذ 49 دقيقة Views 297