الأعداد السابقة للصحيفة

الزكاة والدخل توضح آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن نوفمبر

Time منذ 14 دقيقة
Views 1205
الزكاة والدخل توضح آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن نوفمبر

الرياض (صدى):
دعَتْ الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمةالمضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدأقصاه الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.

وحَثّت الهيئةُ المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبيةعبر موقعها الإلكتروني (هنا)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديمالإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمةالضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)،

والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور ،،، .. بس والله مافهت الدعامات على الدراجة الهوايه ، هذي ويش خبرهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مهابيل ، مفتحين بصر وعميان بصيره ..
ابن حزم
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون
FATMA
هل انت هلالي؟؟

أخر الأخبار

عبد الرحمن بن مساعد: سجلت في تطبيق صحتي لتلقي لقاح كورونا وموعدي اليوم
عبد الرحمن بن مساعد: سجلت في تطبيق صحتي لتلقي لقاح كورونا وموعدي اليوم
Time منذ دقيقتين Views 1086
الزكاة والدخل توضح آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن نوفمبر
الزكاة والدخل توضح آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن نوفمبر
Time منذ 14 دقيقة Views 1205
تصرف غريب من رجل مع موظفات
تصرف غريب من رجل مع موظفات
Time منذ 16 دقيقة Views 262
فتاة في موقف محرج امام المارة
فتاة في موقف محرج امام المارة
Time منذ 17 دقيقة Views 225
شاف الموت قدامه
شاف الموت قدامه
Time منذ 17 دقيقة Views 210
آلية رصد مخالفات لوحات المركبات على الطرق 
آلية رصد مخالفات لوحات المركبات على الطرق 
Time منذ 32 دقيقة Views 1465
الشباب يشكو جمال بلعمري لـ الفيفا
الشباب يشكو جمال بلعمري لـ الفيفا
Time منذ 42 دقيقة Views 1757
إرشادات الاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال بالسيارات
إرشادات الاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال بالسيارات
Time منذ 46 دقيقة Views 1439
رئيس ريال مدريد يدعو إلى إصلاح عاجل لكرة القدم 
رئيس ريال مدريد يدعو إلى إصلاح عاجل لكرة القدم 
Time منذ 57 دقيقة Views 1455
النمر يوضح مدى مأمونية الدراجة الهوائية لمن لديهم دعامات
النمر يوضح مدى مأمونية الدراجة الهوائية لمن لديهم دعامات
Time منذ ساعة Views 1571