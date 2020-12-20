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النصر يتلقى صدمة جديدة من القادسية 

Time منذ ساعة
Views 3152
النصر يتلقى صدمة جديدة من القادسية 

نواف السالم (صدى):
قدم نادي القادسية شكوى رسمية ضد إدارة نادي الاتحاد، بسبب تأخر في سداد قيمة انتقال اللاعب هارون كمارا صيف 2019.

وتبين أن المبلغ المتبقي من قيمة صفقة انتقال كمارا إلى نادي القادسية مبلغ يصل إلى 11 مليون ريال كانت من المفترض أن تسدد بداية العام الجاري وتحديدًا شهرفبراير 2020، وفقا للزميلة " الرياضية ".

وأجل نادي القادسية تأجيل الشكوى ضد النصر، جراء التأخر في سداد قيمة ما تبقى من صفقة خالد الغنام التي تصل إلى 10 ملايين ريال والمنتقل إلى الأخير يناير 2020، إلى مطلع العام الجديد، موضحا أنه في حال لم يتم السداد سترفع إدارة القادسية شكوى رسمية ضد النصر.

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
اقول حياك عند الابل يابدرية أحمد والله يافيه كرفانة ولا فندق وخلي عنك الدعاره مالدعاره
ابو رياض الحربي
هو واقف بالشارع سلامات ابعد عن الطريق بايع عمرك
منيف آل ناصر
المريصع عنده فكر ولا فكر ابو الهووووول هههههههخههخههههخهههخخخخ🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
فاسد ومغرور بحاله فاسق ..
مشعان
قد يكون لدية فساد اخلاقي والشاهد انفصالة عن زوجة قد تكون زوجة شاهدة من هذا التصرف وتتطلقت لو كان مطبق القران ماحدث له ماحدث ولكن قد يكون فاسد وعوقب من الله

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