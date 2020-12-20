النصر يتلقى صدمة جديدة من القادسية 

نواف السالم (صدى):
قدم نادي القادسية شكوى رسمية ضد إدارة نادي الاتحاد، بسبب تأخر في سداد قيمة انتقال اللاعب هارون كمارا صيف 2019.
وتبين أن المبلغ المتبقي من قيمة صفقة انتقال كمارا إلى نادي القادسية مبلغ يصل إلى 11 مليون ريال كانت من المفترض أن تسدد بداية العام الجاري وتحديدًا شهرفبراير 2020، وفقا للزميلة " الرياضية ".
وأجل نادي القادسية تأجيل الشكوى ضد النصر، جراء التأخر في سداد قيمة ما تبقى من صفقة خالد الغنام التي تصل إلى 10 ملايين ريال والمنتقل إلى الأخير يناير 2020، إلى مطلع العام الجديد، موضحا أنه في حال لم يتم السداد سترفع إدارة القادسية شكوى رسمية ضد النصر.