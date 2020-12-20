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آلية رصد مخالفات لوحات المركبات على الطرق 

Time منذ 31 دقيقة
Views 1465
آلية رصد مخالفات لوحات المركبات على الطرق 

الرياض (صدى):
قامت قوات أمن الطرق، اليوم الأحد، بتطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحات المركبات.

 

ومن جانبه، قال متحدث في أمن الطرق، إن هذا الرصد يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية متمثلة في الأمن العام وأمن الطرق لرفع السلامة المرورية؛ سعيًّا للحد من موقع الحوادث وما ينتج عنها من إصابات ووفيات.

وحول كيفية رصد المخالفات آليًّا، أشار إلى أنه تم الإعلان عن المخالفات عالية الخطورة وضمها للرصد الآلي، موضحا أن هناك منظومة من الكاميرات الذكية لرصد مخالفات تعليمات السير آليًا، ومن ثم تقوم مراكز المعالجة في تحليل هذه البيانات وتحديد أنواع المخالفات، وتسجيلها على صاحب الواقعة آليًّا.

ودعا  سائقي المركبات المتحدث خلال حواره عبر قناة " الإخبارية " إلى الالتزام بتنظيمات وتعليمات السير؛ حرصًا وحفاظًا على أرواحهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور ،،، .. بس والله مافهت الدعامات على الدراجة الهوايه ، هذي ويش خبرهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مهابيل ، مفتحين بصر وعميان بصيره ..
ابن حزم
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون
FATMA
هل انت هلالي؟؟

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