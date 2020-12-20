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إرشادات الاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال بالسيارات

Time منذ 46 دقيقة
Views 1439
إرشادات الاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال بالسيارات

الرياض (صدى):
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أهم الإرشادات للاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال بالسيارات.

وأضافت إدارة المرور:" تعتبر مقاعد الأمان المخصصة للأطفال من أهم أدوات السلامة المرورية داخل المركبات، واستخدامها بالشكل الصحيح يعزز من فعاليتها ".

وأشارت إدارة المرور إلى أهم إرشادات الاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال، وجاءت كالآتي: عدم وضع مقعد الطفل بالمقاعد الأمامية، التنبيه على عدم ترك أشرطة الشد فضفاضة، التأكد من صلاحية وعمر المقعد الافتراضي، ضبط الزاوية التي يجلس بها الطفل بدقة؛ وفقًا للإرشادات المدونة على المقعد.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور ،،، .. بس والله مافهت الدعامات على الدراجة الهوايه ، هذي ويش خبرهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مهابيل ، مفتحين بصر وعميان بصيره ..
ابن حزم
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون
FATMA
هل انت هلالي؟؟

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