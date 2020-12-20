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رئيس ريال مدريد يدعو إلى إصلاح عاجل لكرة القدم 

Time منذ 56 دقيقة
Views 1450
رئيس ريال مدريد يدعو إلى إصلاح عاجل لكرة القدم 

وكالات (صدى):
طالب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني، الأحد، بإحداث تغييرات في اللعبة، حتى تحافظ على شعبيتها بعد جائحة كوفيد-19.

ودعا  بيريز إلى إصلاحات على مستوى البطولات المحلية والدولية، دون الكشف عن أي تفاصيل محددة، قائلاً إن ناديه سيكون في طليعة القوى الداعية والداعمة للتغيير كما كان عند ظهور كأس أوروبا في خمسينات القرن الماضي.

وأضاف "  بيريز "  في اجتماع الجمعية العمومية للنادي الملكي: "كل شيء سيتغير، الجائحة تضطرنا للعمل حتى تصبح كرة القدم أكثر تنافسية، علينا إجراء تغييرات والبحث عن سبل للحفاظ على شعبية كرة القدم "، لافتا: " لعب ريال مدريد دوراً في تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وكأس أوروبا والنموذج الحالي يحتاج إلى عملية إعادة إطلاق جديدة، وأظهرت الجائحة الحاجة إلى ذلك، كرة القدم تحتاج إلى قوة دفع جديدة وريال مدريد سيكون في قلب كل ذلك ".

و أوضح " بيريز " أيضاً أن كثرة المباريات حالياً لها تأثير سلبي على اللاعبين بسبب كثرة الإصابات، ولا تحظى أيضا باهتمام جماهيري كبير.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً يادكتور ،،، .. بس والله مافهت الدعامات على الدراجة الهوايه ، هذي ويش خبرهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مهابيل ، مفتحين بصر وعميان بصيره ..
ابن حزم
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون
FATMA
هل انت هلالي؟؟

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