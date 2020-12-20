رئيس ريال مدريد يدعو إلى إصلاح عاجل لكرة القدم 

وكالات (صدى):
طالب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني، الأحد، بإحداث تغييرات في اللعبة، حتى تحافظ على شعبيتها بعد جائحة كوفيد-19.
ودعا بيريز إلى إصلاحات على مستوى البطولات المحلية والدولية، دون الكشف عن أي تفاصيل محددة، قائلاً إن ناديه سيكون في طليعة القوى الداعية والداعمة للتغيير كما كان عند ظهور كأس أوروبا في خمسينات القرن الماضي.
وأضاف " بيريز " في اجتماع الجمعية العمومية للنادي الملكي: "كل شيء سيتغير، الجائحة تضطرنا للعمل حتى تصبح كرة القدم أكثر تنافسية، علينا إجراء تغييرات والبحث عن سبل للحفاظ على شعبية كرة القدم "، لافتا: " لعب ريال مدريد دوراً في تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وكأس أوروبا والنموذج الحالي يحتاج إلى عملية إعادة إطلاق جديدة، وأظهرت الجائحة الحاجة إلى ذلك، كرة القدم تحتاج إلى قوة دفع جديدة وريال مدريد سيكون في قلب كل ذلك ".
و أوضح " بيريز " أيضاً أن كثرة المباريات حالياً لها تأثير سلبي على اللاعبين بسبب كثرة الإصابات، ولا تحظى أيضا باهتمام جماهيري كبير.