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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة

Time منذ 3 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من منطقتي حائل و القصيم كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير تشمل السواحل منها.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة على الجزئين الجنوبي و الأوسط و شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

العلي
ياخي صحيفة صدى تحب المريسل لمصداقيته
ابو احمد
الله بجعله من اصحاب اليمين
مكمد
صادق الله يشفيك ويعافيك مما ابتلاك به العين حق صحيح في ناس عينها حاره يحسدونك على اتفهه الأشياء الله يكفينا شرهم ويبعدنا ويحفظنا
ذو الاستبنتين
الله يرحمك يابو متعب الأمير سلطان دايم ابتسام
فيصل
خدعك

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