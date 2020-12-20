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متحدث الصحة يكشف موعد الجرعة الثانية للأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1373
متحدث الصحة يكشف موعد الجرعة الثانية للأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا 

الرياض (صدى):
أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية الجرعة الثانية بعد 21 يوما من الجرعة الأولى للقاح لاكتمال التحصين من ‎كورونا.

وأوضح " العبدالعالي " أن المملكة من أوائل الدول التي حصلت على لقاح ‎كورونا‏‎، مبينا أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

وكان متحدث وزارة الصحة، أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 156 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 351,878 حالة، فضلًا عن تسجيل 10 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6122 حالة.

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أحدث التعليقات

العلي
ياخي صحيفة صدى تحب المريسل لمصداقيته
ابو احمد
الله بجعله من اصحاب اليمين
مكمد
صادق الله يشفيك ويعافيك مما ابتلاك به العين حق صحيح في ناس عينها حاره يحسدونك على اتفهه الأشياء الله يكفينا شرهم ويبعدنا ويحفظنا
ذو الاستبنتين
الله يرحمك يابو متعب الأمير سلطان دايم ابتسام
فيصل
خدعك

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