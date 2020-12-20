أبرز محطات حياة الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد

خالد الظفيري (صدى):
رحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وزير الدفاع الأسبق ونجل أمير الكويت الراحل، اليوم الأحد، عن الحياة عن عمر يناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض.
وكان الشيخ ناصر، قد ولد في 27 أبريل عام 1948، وهو النجل الأكبر للشيخ صباح الأحمد الحاكم الخامس عشر للكويت، والدته الشيخة فتوح السلمان الحمود الصباح، وله ثلاثة إخوة الشيخ حمد والشيخ أحمد الذي توفي صغيراً بحادث سير، والشيخة سلوى التي توفيت عام 2002 بعد إصابتها بسرطان الثدي.
وعقد الشيخ ناصر، زواجه في نهاية ستينيات القرن الماضي من الشيخة حصة صباح السالم الصباح، له منها ستة أبناء، هم (عبد الله، صباح، فهد، دانة، بيبي، فتوح)، وفي عام 1999 حيث تم تعيينه آنذاك، مستشاراً خاصاً لولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ سعد العبدالله الصباح، فيما في عام 2006، تم تعيين الشيخ ناصر وزيراً لشؤون الديوان الأميري، بعد استلام والده الأمير السابق الشيخ صباح الأحمد سدة الحكم في البلاد.
وفي نهاية عام 2017 تم تعيين الشيخ ناصر نائباً أول لرئيس الحكومة ووزيراً للدفاع، ليتم إعفائه من منصبه نهاية عام 2019، وقاد الشيخ ناصر مشروعاً عملاقاً للتغيير في الكويت، تم إطلاقه مطلع عام 2017 يحمل عنوان "رؤية الكويت 2035"، وهو مشروع يستهدف بناء اقتصاد متعدد الموارد لا يعتمد على مبيعات النفط فقط، إضافة لتحقيق تنمية في كافة المجالات، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليم في البلاد.
ونال الشيخ ناصر بشعبية لدى شريحة واسعة من أبناء الكويت الذين ربطوا اسمه بالمساهمة بالكشف عن قضايا فساد حساسة، والتي جعلته من بين أبرز الأسماء التي تداولتها التقارير الإعلامية بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد، بشأن الأشخاص المتوقع وصولهم إلى منصب ولاية العهد، الذي تقلدَه الشيخ مشعل الأحمد، في أكتوبر الماضي.