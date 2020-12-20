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البنوك: تجاهل أي رسالة تطلب منك هذه المعلومات

Time منذ ساعة
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البنوك: تجاهل أي رسالة تطلب منك هذه المعلومات

الرياض (صدى):
حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، من إعطاء أي شخص أرقام سرية خاصة بالبطاقات البنكية للعملاء.

وقالت اللجنة : لا يقوم موظفي البنوك و المصارف تحت أي ظرف من الظروف بطلب الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات البنكية البطاقة الائتمانيّة للعملاء سواء عن طريق الاتصال الهاتفي سماعة هاتف، آو البريد الإلكتروني.

وأوضحت اللجنة أنه من ممارسات الاحتيال المالي، تلقي اتصالات أو رسائل نصية تنتحل هوية البنك المركزي السعودي - ساما وتوهمك بوجود مبالغ مالية لك ، ثم تطلب منك الافصاح عن بياناتك البنكية و معلوماتك الشخصية أو الدخول على روابط وهمية لسرقة أموالك و بياناتك.

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أحدث التعليقات

العلي
ياخي صحيفة صدى تحب المريسل لمصداقيته
ابو احمد
الله بجعله من اصحاب اليمين
مكمد
صادق الله يشفيك ويعافيك مما ابتلاك به العين حق صحيح في ناس عينها حاره يحسدونك على اتفهه الأشياء الله يكفينا شرهم ويبعدنا ويحفظنا
ذو الاستبنتين
الله يرحمك يابو متعب الأمير سلطان دايم ابتسام
فيصل
خدعك

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