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الاتحاد يعدل خطة الانتقالات الشتوية

Time منذ ساعة
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الاتحاد يعدل خطة الانتقالات الشتوية

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي الاتحاد، قررت تعديل خطتها بشأن الانتقالات في الفترة الشتوية في يناير المقبل، وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي لفريق الكرة الأول، حامد البلوي.

وأوضحت التقارير، أن الإدارة ستحافظ بنسبة كبيرة على القائمة الحالية من اللاعبين الأجانب دون تغيير في يناير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة للجهاز الفني.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء رغبة من الإدارة في الحفاظ على الاستقرار، ودعم العمل الكبير المتجانس، حيث يقدم الاتحاد مستويات جيدة في المسابقات التي يشارك فيها الآن.

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أحدث التعليقات

العلي
ياخي صحيفة صدى تحب المريسل لمصداقيته
ابو احمد
الله بجعله من اصحاب اليمين
مكمد
صادق الله يشفيك ويعافيك مما ابتلاك به العين حق صحيح في ناس عينها حاره يحسدونك على اتفهه الأشياء الله يكفينا شرهم ويبعدنا ويحفظنا
ذو الاستبنتين
الله يرحمك يابو متعب الأمير سلطان دايم ابتسام
فيصل
خدعك

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