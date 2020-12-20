الاتحاد يعدل خطة الانتقالات الشتوية

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن إدارة نادي الاتحاد، قررت تعديل خطتها بشأن الانتقالات في الفترة الشتوية في يناير المقبل، وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي لفريق الكرة الأول، حامد البلوي.
وأوضحت التقارير، أن الإدارة ستحافظ بنسبة كبيرة على القائمة الحالية من اللاعبين الأجانب دون تغيير في يناير المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة للجهاز الفني.
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء رغبة من الإدارة في الحفاظ على الاستقرار، ودعم العمل الكبير المتجانس، حيث يقدم الاتحاد مستويات جيدة في المسابقات التي يشارك فيها الآن.