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محامي مارادونا يفجر مفاجأة حول وصيته

Time منذ 31 دقيقة
Views 1646
محامي مارادونا يفجر مفاجأة حول وصيته

وكالات (صدى):
فجر محامي أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا مفاجأة حول وصيته التي تركها قبل وفاته الشهر الماضي.

وأكد المحامي ماتياس مورلا، أن الأسطورة وقع بتاريخ 13 أكتوبر وصية طلب فيها تحنيط جسده، ليتمعرضه في أحد المتاحف .

وقال في الرسالة : بعد تحليل عميق، أود أن أعبّر عن رغبتي أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي، وعرضه في متحف إلى جانب الجوائز والتذكارات والأشياء الشخصية المرتبطة بي" .

وكان هناك اقتراح سابق من محامي فيرونيكا أوخيدا، صديقة مارادونا السابقة، أن هناك فكرة لإنشاء "ضريح" بمقبرة بيلا فيتسا التي تحتضن جثمان النجم الأرجنتيني، ليصبح مزارا خاصا بمشجعيه ، ومن المتوقع تنفيذها بعد ترحيب اخوته بالفكرة .

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أحدث التعليقات

وكيل رقيب 彡
جزيرة الدغيثر الي على كورنيش الخبر له ، هذي تكفي ماشاء الله
ابوبدر
الله المستعان.. ما اعتقد ان امام مسجد يصل لهالمرحلة كذا بدون سبب.. بعض الاحيان تلفيق التهم يكون اسهل حل للتخلص من احد واقف عقبة في طريق احد. نسأل الله العافية
وكيل رقيب 彡
بيلية حي ؟!
وكيل رقيب 彡
رحمه الله
التركي
خليك مع فريقك وخلي حجا ي عمك الجديد بدل عمك الهلال

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