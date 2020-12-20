محامي مارادونا يفجر مفاجأة حول وصيته

وكالات (صدى):
فجر محامي أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا مفاجأة حول وصيته التي تركها قبل وفاته الشهر الماضي.
وأكد المحامي ماتياس مورلا، أن الأسطورة وقع بتاريخ 13 أكتوبر وصية طلب فيها تحنيط جسده، ليتمعرضه في أحد المتاحف .
وقال في الرسالة : بعد تحليل عميق، أود أن أعبّر عن رغبتي أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي، وعرضه في متحف إلى جانب الجوائز والتذكارات والأشياء الشخصية المرتبطة بي" .
وكان هناك اقتراح سابق من محامي فيرونيكا أوخيدا، صديقة مارادونا السابقة، أن هناك فكرة لإنشاء "ضريح" بمقبرة بيلا فيتسا التي تحتضن جثمان النجم الأرجنتيني، ليصبح مزارا خاصا بمشجعيه ، ومن المتوقع تنفيذها بعد ترحيب اخوته بالفكرة .