بيليه يوجه رسالة لـ "ميسي" بعد معادته التاريخية لنفس عدد أهدافه

وكالات (صدى):
كال أسطورة كرة القدم بيليه المديج للنجم الدولي ليونيل ميسي بعد هدفه التاريخي في شباك فالنسيا أمس والذي حقق به معادلة رقم بيليه .
وقدم بيليه تهنئة لنادي برشلونة عبر حسابه الرسمي في " إنستجرام " ، أعرب فيها عن سعادته بمسيرة ميسي الرائعة وأن ما فعله الثنائي بشأن بقائهما في نادي واحد أمر من النادر حدوثه في عالم كرة القدم .
ورد برشلونة على تلك التهنئة وقال : شرف كبير لنا أن نرى عاطفتك وتقديرك لقائدنا .
وأضاف : حبك لكرة القدم وسانتوس هو مثال يحتذي به كل من يرغب في تحقيق القليل من المسيرة العظيمة التي امتلكتها في الرياضة الأكثر شعبية على هذا الكوكب، شكرًا لك .
ونجح ميسي أن يحرز مع برشلونة 643 هدف ليتساوى مع الأسطورة بيليه ليصبح الثنائي الأكثر تسجيلاً مع نادي واحد .