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بيليه يوجه رسالة لـ "ميسي" بعد معادته التاريخية لنفس عدد أهدافه

Time منذ 50 دقيقة
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بيليه يوجه رسالة لـ "ميسي" بعد معادته التاريخية لنفس عدد أهدافه

وكالات (صدى):
كال أسطورة كرة القدم بيليه المديج للنجم الدولي ليونيل ميسي بعد هدفه التاريخي في شباك فالنسيا أمس والذي حقق به معادلة رقم بيليه .

وقدم بيليه تهنئة لنادي برشلونة عبر حسابه الرسمي في " إنستجرام " ، أعرب فيها عن سعادته بمسيرة ميسي الرائعة وأن ما فعله الثنائي بشأن بقائهما في نادي واحد أمر من النادر حدوثه في عالم كرة القدم .

ورد برشلونة على تلك التهنئة وقال : شرف كبير لنا أن نرى عاطفتك وتقديرك لقائدنا .

وأضاف : حبك لكرة القدم وسانتوس هو مثال يحتذي به كل من يرغب في تحقيق القليل من المسيرة العظيمة التي امتلكتها في الرياضة الأكثر شعبية على هذا الكوكب، شكرًا لك .

ونجح ميسي أن يحرز مع برشلونة 643 هدف ليتساوى مع الأسطورة بيليه ليصبح الثنائي الأكثر تسجيلاً مع نادي واحد .

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أحدث التعليقات

وكيل رقيب 彡
جزيرة الدغيثر الي على كورنيش الخبر له ، هذي تكفي ماشاء الله
ابوبدر
الله المستعان.. ما اعتقد ان امام مسجد يصل لهالمرحلة كذا بدون سبب.. بعض الاحيان تلفيق التهم يكون اسهل حل للتخلص من احد واقف عقبة في طريق احد. نسأل الله العافية
وكيل رقيب 彡
بيلية حي ؟!
وكيل رقيب 彡
رحمه الله
التركي
خليك مع فريقك وخلي حجا ي عمك الجديد بدل عمك الهلال

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