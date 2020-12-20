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"الغذاء والدواء" توضح حقيقة التحذيرات من مستحضرات فيتامين C

Time منذ ساعة
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"الغذاء والدواء" توضح حقيقة التحذيرات من مستحضرات فيتامين C

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة معلومة متداولة بشأن فيتامين (C)، خصوصاً الفوار،يُسبب تهيج وغثيان وحصوات.

وأكدت الهيئة أن هذه المعلومة مجرد شائعة، قائلة إن جميع مستحضرات الفيتامين المسجلة لدى الهيئة آمنة وفعّالة ويتم تصنيع المادة الفعالة مخبرياً، ولا دليل علمياً يُثبت وجود فرق بين الفيتامين الطبيعي أو المُصنّع.

وأضافت "الهيئة": "حمض الأسكوربيك هو المادة الفعالة لفيتامين ج، ومعلومة أن حمض الأسكوربيك هو جزء واحد من خمسة أجزاء لفيتامين ج غير صحيحة".

وتابعت: "جميع مستحضرات فيتامين C المسجلة في الهيئة آمنة وفعالة عند استخدامها حسب الإرشادات المذكورة بالنشرة الداخلية وملصق العبوة الخارجية، كما أنه يتم تصنيع المادة الفعالة مخبرياً وفق إجراءات وضوابط تضمن الفعالية والمأمونية والجودة"، وختمت: "لا دليل علمياً يثبت وجود فرق بين فيتامين C من المصدر الطبيعي أو المصنع".

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أحدث التعليقات

وكيل رقيب 彡
جزيرة الدغيثر الي على كورنيش الخبر له ، هذي تكفي ماشاء الله
ابوبدر
الله المستعان.. ما اعتقد ان امام مسجد يصل لهالمرحلة كذا بدون سبب.. بعض الاحيان تلفيق التهم يكون اسهل حل للتخلص من احد واقف عقبة في طريق احد. نسأل الله العافية
وكيل رقيب 彡
بيلية حي ؟!
وكيل رقيب 彡
رحمه الله
التركي
خليك مع فريقك وخلي حجا ي عمك الجديد بدل عمك الهلال

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