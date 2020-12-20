السماح لـ "البنك المركزي" و "السوق المالية" بتأسيس منشأة انتقالية لنقل أسهم المنشأة المضطربة

الرياض (صدى):
نص نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الذي أقرته الجهات العليا مؤخراً على السماح للبنك المركزي وهيئة السوق المالية بتأسيس منشأة انتقالية تنقل إليها أسهم أو حصص المنشأة أو المنشآت المالية المهمة.
وسيطبق النقل، وفقا لـ"عكاظ"، في حال كانت المنشأة المالية المهمة تعاني من اضطراب، أو يرجح اضطرابها بشكل يؤثر على استمرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار النظام إلى أن نقل الأسهم والحصص سيكون أما في مرحلة واحدة أو عدة مراحل، على ألّا تتجاوز القيمة الإجمالية للالتزامات المنقولة إلى المنشأة الانتقالية القيمة الإجمالية.
ولفت النظام إلى أنه سيحق للبنك المركزي أو هيئة السوق المالية بيع أسهم المنشآت المالية المهمة أو حصصها محل المعالجة، سواء تم البيع على مرحلة واحدة أو عدة مراحل دون موافقة ملاك المنشأة.
وأكد أن الغرض من ذلك هو حماية المنشآت المضطربة لتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارها، لضمان استمرارية أنشطتها الضرورية، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.