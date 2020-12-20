الأعداد السابقة للصحيفة

مقارنة تظهر مزايا هاتفي «Galaxy S21» و«Galaxy S20»

Time منذ ساعة
Views 1663
مقارنة تظهر مزايا هاتفي «Galaxy S21» و«Galaxy S20»

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، أن هاتف سامسونغ "Galaxy S21" المخطط لإطلاقه في أوائل عام 2021، سيأتي بالشكل والمظهر نفسهما للهواتف التي قدمتها شركة الهواتف الكورية الجنوبية، منذ أكثر من 9 أشهر بقليل، كما يمكن أن يأتي طراز واحد على الأقل بقلم "S Pen" .

وتبدأ الأسعار من 999 دولارًا لجهاز Galaxy S20، يليه 1119 دولارًا ”Galaxy S20 Plus“ و 1399 دولارًا ”Galaxy S20 Ultra“، ستنطبق على طرازات ”S21″، ولكن هناك بعض الشائعات حول خطط سامسونغ لخفض تكلفة ”Galaxy S21“.

وكانت عائلة ”Galaxy S20“ قد ظهرت لأول مرة بثلاثة طرز، ويبدو كما لو أن سامسونغ ستتبع نهجًا كبيرًا أكبر لتشكيلة S21، بدءًا من ”Galaxy S21“ مقاس 6.2 بوصة، سيكون لديك أيضًا طرازات ”Galaxy S21 Plus“ مقاس 6.7 بوصة و ”Galaxy S21 Ultra“ مقاس 6.8 بوصة للاختيار من بينها.

وستأتي شاشة هاتف ”S21 Ultra“ أصغر قليلاً من شاشة 6.9 بوصة التي استخدمتها سامسونغ في هاتف ”Galaxy S20 Ultra“، بخلاف ذلك، يبدو أن باقى الطرازات، ستكون بحجم العام الماضي نفسه، فيما من المتوقع أن يتفوق ”Galaxy S21“ المدعوم من ”Snapdragon 888“ (أو Exynos 2100 للموديلات خارج الولايات المتحدة) على ”Galaxy S20“ بسهولة، وربما يضيق فجوة الأداء مع هاتف ”iPhone 12“ الذي يعمل بنظام ”A14 Bionic“.

Time واتساب

أحدث التعليقات

وكيل رقيب 彡
جزيرة الدغيثر الي على كورنيش الخبر له ، هذي تكفي ماشاء الله
ابوبدر
الله المستعان.. ما اعتقد ان امام مسجد يصل لهالمرحلة كذا بدون سبب.. بعض الاحيان تلفيق التهم يكون اسهل حل للتخلص من احد واقف عقبة في طريق احد. نسأل الله العافية
وكيل رقيب 彡
بيلية حي ؟!
وكيل رقيب 彡
رحمه الله
التركي
خليك مع فريقك وخلي حجا ي عمك الجديد بدل عمك الهلال

أخر الأخبار

الاتحاد يعدل خطة الانتقالات الشتوية
الاتحاد يعدل خطة الانتقالات الشتوية
Time منذ 5 دقائق Views 1146
3 أسباب تؤدي إلى فقدان السيارة لتوازنها على الطرق السريعة
3 أسباب تؤدي إلى فقدان السيارة لتوازنها على الطرق السريعة
Time منذ 15 دقيقة Views 1096
محامي مارادونا يفجر مفاجأة حول وصيته
محامي مارادونا يفجر مفاجأة حول وصيته
Time منذ 30 دقيقة Views 1613
وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد بعد معاناة مع المرض
وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد بعد معاناة مع المرض
Time منذ 35 دقيقة Views 2169
3 نصائح لتجنب مخاطر نار "الكشتات" على العين
3 نصائح لتجنب مخاطر نار "الكشتات" على العين
Time منذ 40 دقيقة Views 1213
قلة النوم تسبب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المملحة
قلة النوم تسبب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المملحة
Time منذ 46 دقيقة Views 1126
بيليه يوجه رسالة لـ "ميسي" بعد معادته التاريخية لنفس عدد أهدافه
بيليه يوجه رسالة لـ "ميسي" بعد معادته التاريخية لنفس عدد أهدافه
Time منذ 50 دقيقة Views 1597
4 شبان يشبعون رغباتهم الجنسية باغتصاب قاصر
4 شبان يشبعون رغباتهم الجنسية باغتصاب قاصر
Time منذ 55 دقيقة Views 716
بالفيديو.. أبرز المعلومات عن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات
بالفيديو.. أبرز المعلومات عن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات
Time منذ ساعة Views 1619
المؤسسة العامة للحبوب تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف ميناء ينبع التجاري
المؤسسة العامة للحبوب تعلن أسماء المقبولين لشغل وظائف ميناء ينبع التجاري
Time منذ ساعة Views 1522