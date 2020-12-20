مقارنة تظهر مزايا هاتفي «Galaxy S21» و«Galaxy S20»

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، أن هاتف سامسونغ "Galaxy S21" المخطط لإطلاقه في أوائل عام 2021، سيأتي بالشكل والمظهر نفسهما للهواتف التي قدمتها شركة الهواتف الكورية الجنوبية، منذ أكثر من 9 أشهر بقليل، كما يمكن أن يأتي طراز واحد على الأقل بقلم "S Pen" .
وتبدأ الأسعار من 999 دولارًا لجهاز Galaxy S20، يليه 1119 دولارًا ”Galaxy S20 Plus“ و 1399 دولارًا ”Galaxy S20 Ultra“، ستنطبق على طرازات ”S21″، ولكن هناك بعض الشائعات حول خطط سامسونغ لخفض تكلفة ”Galaxy S21“.
وكانت عائلة ”Galaxy S20“ قد ظهرت لأول مرة بثلاثة طرز، ويبدو كما لو أن سامسونغ ستتبع نهجًا كبيرًا أكبر لتشكيلة S21، بدءًا من ”Galaxy S21“ مقاس 6.2 بوصة، سيكون لديك أيضًا طرازات ”Galaxy S21 Plus“ مقاس 6.7 بوصة و ”Galaxy S21 Ultra“ مقاس 6.8 بوصة للاختيار من بينها.
وستأتي شاشة هاتف ”S21 Ultra“ أصغر قليلاً من شاشة 6.9 بوصة التي استخدمتها سامسونغ في هاتف ”Galaxy S20 Ultra“، بخلاف ذلك، يبدو أن باقى الطرازات، ستكون بحجم العام الماضي نفسه، فيما من المتوقع أن يتفوق ”Galaxy S21“ المدعوم من ”Snapdragon 888“ (أو Exynos 2100 للموديلات خارج الولايات المتحدة) على ”Galaxy S20“ بسهولة، وربما يضيق فجوة الأداء مع هاتف ”iPhone 12“ الذي يعمل بنظام ”A14 Bionic“.