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بالفيديو.. أبرز المعلومات عن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات

Time منذ ساعة
Views 1614
بالفيديو.. أبرز المعلومات عن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات

علي القحطاني (صدى):
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، عن أبرز المعلومات عن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه يتم ذلك إلكترونياً عبر الخدمة الموجودة على منصة أبشر، ويصل لعنوانك الوطني عن طريق "البريد السعودي" بدون زيارة الأحوال المدنية.

وأشارت إلى أن السجل يكون فيه جميع الأبناء ويعتبر وسيلة إثبات رسمية تمكنك من مراجعة جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تطلب تعريف لهم مثل المدارس والمستشفيات وذلك باتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول عبر حسابك في منصة أبشر.

- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

- الأحوال المدنية.

- خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

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أحدث التعليقات

وكيل رقيب 彡
جزيرة الدغيثر الي على كورنيش الخبر له ، هذي تكفي ماشاء الله
ابوبدر
الله المستعان.. ما اعتقد ان امام مسجد يصل لهالمرحلة كذا بدون سبب.. بعض الاحيان تلفيق التهم يكون اسهل حل للتخلص من احد واقف عقبة في طريق احد. نسأل الله العافية
وكيل رقيب 彡
بيلية حي ؟!
وكيل رقيب 彡
رحمه الله
التركي
خليك مع فريقك وخلي حجا ي عمك الجديد بدل عمك الهلال

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