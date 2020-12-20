تحذير الحكام من الثقة الزائدة وعدم اللجوء لـ "VAR"

نواف السالم (صدى):
اجتمع مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي، السويسري مانويل نافارو، اجتمع بحكام دوري المحترفين، يوم أمس السبت، في الرياض.
وجاء ذلك في ظل غياب رئيس لجنة التحكيم الإسباني فرناندو تريساكو، الموجود حاليًّا في بلاده، فيما حذر نافارو الحكام من الثقة الزائدة التي قد تسبب مشكلات خلال مجريات المباراة.
وطالب حكام الساحة، بضرورة التوجه إلى شاشة الـ"VAR"، للتأكد من الحالات المشكوك فيها، مؤكدًا للحكام أنهم الفريق رقم 17 في الدوري، وهو مدربهم، وهدفهم الحصول على لقب البطولة، كما أنه يدعم قراراتهم أمام الإعلام، لكن بعض الأخطاء لا يمكن الدفاع فيها، كونها أخطاء لا يجب أن ترتكب.