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تحذير الحكام من الثقة الزائدة وعدم اللجوء لـ "VAR"

Time منذ 30 دقيقة
Views 1502
تحذير الحكام من الثقة الزائدة وعدم اللجوء لـ "VAR"

نواف السالم (صدى):
اجتمع مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي، السويسري مانويل نافارو، اجتمع بحكام دوري المحترفين، يوم أمس السبت، في الرياض.

وجاء ذلك في ظل غياب رئيس لجنة التحكيم الإسباني فرناندو تريساكو، الموجود حاليًّا في بلاده، فيما حذر نافارو الحكام من الثقة الزائدة التي قد تسبب مشكلات خلال مجريات المباراة.

وطالب حكام الساحة، بضرورة التوجه إلى شاشة الـ"VAR"، للتأكد من الحالات المشكوك فيها، مؤكدًا للحكام أنهم الفريق رقم 17 في الدوري، وهو مدربهم، وهدفهم الحصول على لقب البطولة، كما أنه يدعم قراراتهم أمام الإعلام، لكن بعض الأخطاء لا يمكن الدفاع فيها، كونها أخطاء لا يجب أن ترتكب.

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أحدث التعليقات

فهاد
والله سعيد العويران طاح طقطقة على فريق الطواقي ههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه حيوان مايترك العباطه والأذى ويعتبرها جزء من حياته اليومية.. هههههههههههههه
kkkk
باذن الله الزعيم بيضرب برجل من حديد
e.alofi
افضل الطيور الصغيره 🐦😘
e.alofi
كلام صحيح نعم مياه الأمطار في الشوارع مضره جداً لسيارات ويفضل الابتعاد عنها قدر المستطاع

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