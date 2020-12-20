تصادم مركبة تقل عائلة بناقة سائبة في حفر الباطن

الرياض (صدى):
شهد سامودة المؤدي إلى محافظة حفر الباطن، أمس السبت، حادث لعائلة اصطدمت مركبتهم بناقة سائبة؛ ما أدى إلى إصابة امرأة تم إسعافها إلى مستشفى القوات المسلحة في مدينة الملك خالد العسكرية.
ومن جانبه، قال المتحدث اﻹعلامي للهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن حادث تصادم وقع بعد سامودة باتجاه الميادين قبل البطيحانية بخمسة كيلو وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف للموقع.
وأشار "الغامدي" إلى أنه عند الوصول للموقع تبين وجود مصابة واحدة تعاني من ألم في الرأس نتيجة كدمة بسيطة وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لها وإسعافها لمستشفى القوات المسلحة.