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تصادم مركبة تقل عائلة بناقة سائبة في حفر الباطن

Time منذ 35 دقيقة
Views 1664
تصادم مركبة تقل عائلة بناقة سائبة في حفر الباطن

الرياض (صدى):
شهد سامودة المؤدي إلى محافظة حفر الباطن، أمس السبت، حادث لعائلة اصطدمت مركبتهم بناقة سائبة؛ ما أدى إلى إصابة امرأة تم إسعافها إلى مستشفى القوات المسلحة في مدينة الملك خالد العسكرية.

ومن جانبه، قال المتحدث اﻹعلامي للهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن حادث تصادم وقع بعد سامودة باتجاه الميادين قبل البطيحانية بخمسة كيلو وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف للموقع.

وأشار "الغامدي" إلى أنه عند الوصول للموقع تبين وجود مصابة واحدة تعاني من ألم في الرأس نتيجة كدمة بسيطة وتم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لها وإسعافها لمستشفى القوات المسلحة.

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أحدث التعليقات

فهاد
والله سعيد العويران طاح طقطقة على فريق الطواقي ههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه حيوان مايترك العباطه والأذى ويعتبرها جزء من حياته اليومية.. هههههههههههههه
kkkk
باذن الله الزعيم بيضرب برجل من حديد
e.alofi
افضل الطيور الصغيره 🐦😘
e.alofi
كلام صحيح نعم مياه الأمطار في الشوارع مضره جداً لسيارات ويفضل الابتعاد عنها قدر المستطاع

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