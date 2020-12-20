"تويتر" يطلق سياسة جديدة لتوثيق الحسابات قريباً

وكالات (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأحد إطلاق " تويتر " عملية توثيق الحسابات مطلع العام المقبل بعد توقف ثلاث سنوات .
وأكدت أن السياسة الجديدة لتوثيق الحسابات تشهد تحسين من عشرات الآلاف من ردود المستخدمين ، وستضمن مزيد من المعلومات حول الملف الشخصي حتى يكون المستخدم مؤهل للتوثيق .
كما تتضمن فئات أكثر تحديداً للحصول على شارات التوثيق ، وإرشادات جديدة بشأن الوقت الذي يفقد فيه حساب تم توثيقه سابقاً الشارة الزرقاء .
كما ستشمل الفئات الجديدة المسؤولين الحكوميين والشركات والعلامات التجرية والصحفيين والشخصيات العامة وغيرهم من الشخصيات والكيانات المؤثرة .