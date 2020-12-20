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"تويتر" يطلق سياسة جديدة لتوثيق الحسابات قريباً

Time منذ ساعة
Views 1453
"تويتر" يطلق سياسة جديدة لتوثيق الحسابات قريباً

وكالات (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأحد إطلاق " تويتر " عملية توثيق الحسابات مطلع العام المقبل بعد توقف ثلاث سنوات .

وأكدت أن السياسة الجديدة لتوثيق الحسابات تشهد تحسين من عشرات الآلاف من ردود المستخدمين ، وستضمن مزيد من المعلومات حول الملف الشخصي حتى يكون المستخدم مؤهل للتوثيق .

كما تتضمن فئات أكثر تحديداً للحصول على شارات التوثيق ، وإرشادات جديدة بشأن الوقت الذي يفقد فيه حساب تم توثيقه سابقاً الشارة الزرقاء .

كما ستشمل الفئات الجديدة المسؤولين الحكوميين والشركات والعلامات التجرية والصحفيين والشخصيات العامة وغيرهم من الشخصيات والكيانات المؤثرة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

فهاد
والله سعيد العويران طاح طقطقة على فريق الطواقي ههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه حيوان مايترك العباطه والأذى ويعتبرها جزء من حياته اليومية.. هههههههههههههه
kkkk
باذن الله الزعيم بيضرب برجل من حديد
e.alofi
افضل الطيور الصغيره 🐦😘
e.alofi
كلام صحيح نعم مياه الأمطار في الشوارع مضره جداً لسيارات ويفضل الابتعاد عنها قدر المستطاع

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