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مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1602
مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك عبد الله الجامعي باب التقديم على وظائف صحية شاغرة للعمل بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : استشاري التخدير وغرفة العمليات " عدد وظيفتين " ، وفقاً للشروط التالية :

- شهادة البورد / الزمالة حسب التخصص المعترف به من قبل SCHS

- 3سنوات تدريب في مجال تخصص معترف به .

- 3سنوات من الخبرة ذات الصلة بعد شهادة المجلس / الزمالة .

- سنة واحدة أو أكثر بعد التدريب التخصصي .

وحول موعد التقديم أكدت المستشفى أنه متاح اليوم الأحد بتاريخ 20 / 12 / 2020 وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، ويمكن التقديم عبر الربط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

فهاد
والله سعيد العويران طاح طقطقة على فريق الطواقي ههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه حيوان مايترك العباطه والأذى ويعتبرها جزء من حياته اليومية.. هههههههههههههه
kkkk
باذن الله الزعيم بيضرب برجل من حديد
e.alofi
افضل الطيور الصغيره 🐦😘
e.alofi
كلام صحيح نعم مياه الأمطار في الشوارع مضره جداً لسيارات ويفضل الابتعاد عنها قدر المستطاع

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