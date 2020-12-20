مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك عبد الله الجامعي باب التقديم على وظائف صحية شاغرة للعمل بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : استشاري التخدير وغرفة العمليات " عدد وظيفتين " ، وفقاً للشروط التالية :
- شهادة البورد / الزمالة حسب التخصص المعترف به من قبل SCHS
- 3سنوات تدريب في مجال تخصص معترف به .
- 3سنوات من الخبرة ذات الصلة بعد شهادة المجلس / الزمالة .
- سنة واحدة أو أكثر بعد التدريب التخصصي .
وحول موعد التقديم أكدت المستشفى أنه متاح اليوم الأحد بتاريخ 20 / 12 / 2020 وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، ويمكن التقديم عبر الربط التالي : هنا