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الصحة: صرف الدواء بلا وصفة محظور

Time منذ ساعة
Views 1548
الصحة: صرف الدواء بلا وصفة محظور

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الصحة من تناول الأدوية بلا وصفة، مؤكدة أن صرف الدواء بلا وصفة محظور

وأشارت إلى أنه يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.

وأكدت أنه يحظر على الصيدلي مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك.

كما يحظر من تكرار صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.

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أحدث التعليقات

فهاد
والله سعيد العويران طاح طقطقة على فريق الطواقي ههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه حيوان مايترك العباطه والأذى ويعتبرها جزء من حياته اليومية.. هههههههههههههه
kkkk
باذن الله الزعيم بيضرب برجل من حديد
e.alofi
افضل الطيور الصغيره 🐦😘
e.alofi
كلام صحيح نعم مياه الأمطار في الشوارع مضره جداً لسيارات ويفضل الابتعاد عنها قدر المستطاع

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