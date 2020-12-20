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الداخلية: غرامة تبدأ بـ 5 آلاف ريال في مخالفة التجمعات غير العائلية

Time منذ 47 دقيقة
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الداخلية: غرامة تبدأ بـ 5 آلاف ريال في مخالفة التجمعات غير العائلية

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الداخلية اليوم الأحد من الحضور أو الدعوات للتجمعات غير العائلية لأكثر من 50 شخصاً في حيز واحد أو محدود .

وأكدت "الداخلية " أنها تعد مخالفة للائحة الحد من التجمعات سواء داخل المنازل أو الإستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره لأكثر من 50 شخص في حيز واحد أو محدود .

وأوضحت أن عقوبة المخالفة في المرة الأولى على المنشأة – المسؤول 15 ألف ريال ، وعلى الحضور أو المتسبب في ذلك 5 آلاف ريال .

أما العقوبة في المرة الثانية تكون 30 ألف ريال على المنشأة أو المسؤول ، وعلى الحضور أو الدعوة 10 آلاف ريال ، وفي المرة الثالثة مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة ، ويحال الحضور أو المدوين للنيابة للعامة .

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أحدث التعليقات

e.alofi
يلعن شكلها خسيسه خائنه للعشره لعنة الله عليها راح تجد مصيرها وتقتل بإذن الله عزوجل.
e.alofi
رح اسألها ي أخ العرب
زعيم اااسيا
اداره القادسيه راح توفر مكافاتها الهلال راح يحافظ على الصداره والدوري باذن الله لنا
e.alofi
مدام فيها شذوذ جنسي فسحقاً له يستاهل
e.alofi
لفتة إنسانيه جميله ولكن وأسفاه على الذنوب ألتي هي ارتكبتها

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