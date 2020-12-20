اختصاصات "الزكاه والدخل" التي يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بها

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الأحد الإختصاصات المنوطة بها والتي يمكن إبلاغها عن أي مخالفات تتعلق بها .
وأكدت "الزكاه والدخل " أنها تختصبفرض ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة ، والإحتيال والتهرب الضريبي ، وعدم عرضالشهادة الضريبية ، وفاتورة غير مطابقة للواصفات الضريبية ، وتحصيل ضريبة أعلى أو أقل من المستحق ، وعدم الإلتزام بشروط الفاتورة الضريبية .
كما تختص بعدم الإلتزام بالفاتورة الضريبية وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل مسجل ، ويمكن التبليغ عن طريق الموقع الإلكتروني من هنـــــا ، أو عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة .
أما اختصاصات وزارة التجارة فهي : عدم وجود بطاقة السعر ، ومخالفات البيانات التجارية ، والتخفيضات الوهمية ، ومخالفات الدفع الإلكتروني ، وعدم طباعة الفاتورة باللغة العربية ، ومخالفات الغش التجاري ، واختلاف سعر الرف عن الكاشير ، والتخفيضات الوهمية ، ويمكن التطبيق عن طريق تطبيق وزارة التجارة .