الأعداد السابقة للصحيفة

اختصاصات "الزكاه والدخل" التي يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بها

Time منذ ساعة
Views 1622
اختصاصات "الزكاه والدخل" التي يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بها

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الأحد الإختصاصات المنوطة بها والتي يمكن إبلاغها عن أي مخالفات تتعلق بها .

وأكدت "الزكاه والدخل " أنها تختصبفرض ضريبة من قبل منشأة غير مسجلة ، والإحتيال والتهرب الضريبي ، وعدم عرضالشهادة الضريبية ، وفاتورة غير مطابقة للواصفات الضريبية ، وتحصيل ضريبة أعلى أو أقل من المستحق ، وعدم الإلتزام بشروط الفاتورة الضريبية .

كما تختص بعدم الإلتزام بالفاتورة الضريبية وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل مسجل ، ويمكن التبليغ عن طريق الموقع الإلكتروني من هنـــــا ، أو عن طريق تطبيق ضريبة القيمة المضافة .

أما اختصاصات وزارة التجارة فهي : عدم وجود بطاقة السعر ، ومخالفات البيانات التجارية ، والتخفيضات الوهمية ، ومخالفات الدفع الإلكتروني ، وعدم طباعة الفاتورة باللغة العربية ، ومخالفات الغش التجاري ، واختلاف سعر الرف عن الكاشير ، والتخفيضات الوهمية ، ويمكن التطبيق عن طريق تطبيق وزارة التجارة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

e.alofi
يلعن شكلها خسيسه خائنه للعشره لعنة الله عليها راح تجد مصيرها وتقتل بإذن الله عزوجل.
e.alofi
رح اسألها ي أخ العرب
زعيم اااسيا
اداره القادسيه راح توفر مكافاتها الهلال راح يحافظ على الصداره والدوري باذن الله لنا
e.alofi
مدام فيها شذوذ جنسي فسحقاً له يستاهل
e.alofi
لفتة إنسانيه جميله ولكن وأسفاه على الذنوب ألتي هي ارتكبتها

أخر الأخبار

محاولة انتحار إمام مسجد بعد عزله من عمله
محاولة انتحار إمام مسجد بعد عزله من عمله
Time منذ دقيقتين Views 82
الإطاحة بسارق مركبة من معرض شهير بمكة بعد الكشف عن هويته المفاجئة
الإطاحة بسارق مركبة من معرض شهير بمكة بعد الكشف عن هويته المفاجئة
Time منذ 7 دقائق Views 1221
أضرار مياه الأمطار على السيارات
أضرار مياه الأمطار على السيارات
Time منذ 12 دقيقة Views 1088
وزير الخارجية: تشكيل الحكومة اليمنية وفقا لاتفاق الرياض يسهم في أمن واستقرار اليمن
وزير الخارجية: تشكيل الحكومة اليمنية وفقا لاتفاق الرياض يسهم في أمن واستقرار اليمن
Time منذ 26 دقيقة Views 1321
فلكية جدة: ذروة الدبيات 2020 في سماء المملكة غدا
فلكية جدة: ذروة الدبيات 2020 في سماء المملكة غدا
Time منذ 32 دقيقة Views 1375
ذكرى إنشاء مجلس الشورى قبل 96 عامًا
ذكرى إنشاء مجلس الشورى قبل 96 عامًا
Time منذ 37 دقيقة Views 1331
فرض رسوم إضافية على تأخير تسجيل اختبار رخصة المعلمين
فرض رسوم إضافية على تأخير تسجيل اختبار رخصة المعلمين
Time منذ 42 دقيقة Views 1589
الداخلية: غرامة تبدأ بـ 5 آلاف ريال في مخالفة التجمعات غير العائلية
الداخلية: غرامة تبدأ بـ 5 آلاف ريال في مخالفة التجمعات غير العائلية
Time منذ 47 دقيقة Views 2164
متحدثة التعليم: الاختبارات اليوم انطلقت بشكل سلس ومطمئن
متحدثة التعليم: الاختبارات اليوم انطلقت بشكل سلس ومطمئن
Time منذ 52 دقيقة Views 1578
أمر ملكي بترقية 318 عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب
أمر ملكي بترقية 318 عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب
Time منذ 57 دقيقة Views 1575